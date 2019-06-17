اشترى "فيلا" من مزاد الكتروني ليكتشف المفاجأة الصاعقة!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

فوجئ رجل أميركي بعد أن قام بشراء عقار بثمن رائع أنه اشترى فقط شريط عشبي حول العقار، وذلك كما ذكرت شبكة "فوكس نيوز".

وكان كيرفيل هولنس قد قرأ إعلاناً لبيع فيلا في مزاد إلكتروني، وشاهد الصور المرفقة، فتقدم فورا للشراء معتقداً أنه بثمن رائع بعد عرضه للبيع إثر التخلف عن دفع الضرائب، لكنه فوجئ أن المبلغ الذي دفعه وهو 9100 دولار أميركي لشراء ما اعتقد أنها فيلا في مقاطعة بروارد جنوبي ولاية فلوريدا، اقتصر على شريط عشبي ضيق طوله 30 مترا، يفصل بين منزلين متلاصقين، ويمتد من صندوق البريد إلى فناء المنزلين حيث لا يتجاوز ثمنه 50 دولارا.

وأوضحت الصحيفة أن الرجل أكد في حديثه أن أصحاب المزاد لم يوضحوا في الإعلان المنشور عبر الإنترنت أن العقار مجرد شريط عشبي، مشيراً إلى أن الصورة المرفقة بالمزاد كانت تظهر الفيلا وكأنها العقار المطلوب بيعه.

وأفادت الصحيفة أن الرجل ربما لم ينتبه إلى أن صفحة المثمن العقاري في موقع الضريبة بالمقاطعة عرضت فقط العقار الممثل في شريط الأعشاب.

وطالب الرجل المقاطعة بإلغاء الصفقة وإعادة الأموال له، غير أن المسؤولين عن عملية البيع قالوا إن القانون في الولاية لا يلزمهم بإعادة الأموال إلى المشتري.