قانون جديد للهجرة لكندا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أقرت الجمعية الوطنية في مقاطعة كيبيك الكندية الأحد مشروع قانون خلافي حول الهجرة سيؤدي بشكل خاص إلى التخلي عن 18 ألف ملف هجرة قدمت في هذه المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وأقر النواب مشروع القانون رقم 9 في ختام جلسة ماراثونية دعا إليها ائتلاف "مستقبل كيبيك" الحاكم، حسب ما أعلن سيمون جولان باريت وزير الهجرة في كيبيك عبر تويتر.

ويتضمن القانون الجديد إصلاحا لعملية انتقاء المرشحين، والتي ستصبح من الآن فصاعدا قائمة حسب المهارات المهنية لطالب الهجرة مع الأخذ بعين الاعتبار حاجات اليد العاملة في كيبيك.

وسيؤدي إقرار هذا القانون إلى الغاء 18 ألف طلب هجرة تشمل نحو 50 ألف شخص.

وكانت هذه الطلبات قدمت بناء على النظام القديم القائم على إعطاء الأفضلية للواصل أولا.وبات على هؤلاء المرشحين للهجرة تقديم طلبات جديدة طبقا لما هو وارد في القانون الجديد.

ووعدت حكومة كيبيك بأن تختصر مدة دراسة طلبات العمال المهرة من 36 شهرا إلى ستة أشهر استنادا إلى القانون الجديد.

وأضاف وزير الهجرة "لقد عدلنا قانون الهجرة لما فيه المصلحة العامة، لأنه بات من الضروري ان تكون لدينا هجرة منسجمة مع حاجات سوق العمل".

ونددت المعارضة بالقانون الجديد الذي اعتبرته "غير إنساني"، واعتبرت أن الحكومة عاجزة عن أن تبرر التخلي عن 18 ألف ملف.