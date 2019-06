فيديو.. مفاجآت من "أبل".. iPhone 11 بـ3 كاميرات.. واستبدال منفذ الشاحن

تناقلت مواقع متخصصة في أخبار التقنية توقعات عن توجه شركة “أبل” إلى إحداث تغييرات تتعلق بالشكل وتحسينات في خصائص هاتفها الجديد iPhone 11 المتوقع اطلاقه سبتمبر المقبل.

وشملت أبرز التغييرات بحسب تلك المواقع، وجود 3 كاميرات في الخلف والاستغناء عن منفذ الشاحن التقليدي واستبداله بمنفذ USB-C، وزيادة مستوى صوت السماعات الداخلية.

واستندت تلك المواقع في توقعاتها إلى التحديث التجريبي iOS 13 الذي أطلقته الشركة أخيراً، إذ يحمل في الكود الخاص به وجود تغييرات في الإصدار الجديد من الهاتف.

نهاية المنفذ التقليدي واستبداله بـ USB-C

ونقلت مجلة فوربس صورة نشرها أحد مستخدمي iPhone بعد أن ظهرت له صورة لمنفذ الشاحن الجديد على هاتفه عند إيصاله بجهاز الحاسوب، وهو ما اعتبر نية استباقية لدى الشركة لاستبدال المنفذ التقليدي.

#IOS13 #iOS13Beta Plus de Lightning et d'iTunes sur l'écran de restauration, de l'USB-C ? et un futur utilitaire pour iPhone sur mac ? @LeoDuffOff pic.twitter.com/iTJj4Tp18O