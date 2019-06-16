فيديو.. مفاجآت من "أبل".. iPhone 11 بـ3 كاميرات.. واستبدال منفذ الشاحن

المصدر: متابعة - محمد العكور

تناقلت مواقع متخصصة في أخبار التقنية توقعات عن توجه شركة “أبل” إلى إحداث تغييرات تتعلق بالشكل وتحسينات في خصائص هاتفها الجديد iPhone 11 المتوقع اطلاقه سبتمبر المقبل.

وشملت أبرز التغييرات بحسب تلك المواقع، وجود 3 كاميرات في الخلف والاستغناء عن منفذ الشاحن التقليدي واستبداله بمنفذ USB-C، وزيادة مستوى صوت السماعات الداخلية.

واستندت تلك المواقع في توقعاتها إلى التحديث التجريبي iOS 13 الذي أطلقته الشركة أخيراً، إذ يحمل في الكود الخاص به وجود تغييرات في الإصدار الجديد من الهاتف.

نهاية المنفذ التقليدي واستبداله بـ USB-C

ونقلت مجلة فوربس صورة نشرها أحد مستخدمي iPhone بعد أن ظهرت له صورة لمنفذ الشاحن الجديد على هاتفه عند إيصاله بجهاز الحاسوب، وهو ما اعتبر نية استباقية لدى الشركة لاستبدال المنفذ التقليدي.

#IOS13 #iOS13Beta Plus de Lightning et d'iTunes sur l'écran de restauration, de l'USB-C ? et un futur utilitaire pour iPhone sur mac ? @LeoDuffOff pic.twitter.com/iTJj4Tp18O — Raphaël Mouton (@Raf___m) June 7, 2019

ثلاث كاميرات

ونشر موقع TechRadar توقعاته حول الهاتف الجديد، مشيراً إلى أنه سيحتوي على ثلاث كاميرات في الجهة الخلفية، واحدة ذات عدسة واسعة وأخرى عدسة مُقربة وأخرى للاستخدامات العادية مع وجود فتحة للإضاءة “الفلاش”، ما يعني حصول المستخدمين على صور وفيديوات ذات جودة عالية.

وطرح متجر في المملكة المتحدة متخصص ببيع اكسسوارات الهواتف النقالة، ملصق حماية بسعر 10 جنيهات استرلينية (ما يقارب 45 درهماً إماراتياً) لحماية عدسات الكاميرات الخلفية في الهاتف المرتقب.

وأفاد موقع TechRadar أن “أبل” ستدّعم الهاتف الجديد ببطارية أطول عمراً وميزة الشحن اللاسلكي التي أطلقتها سابقاً منافسيها مثل سامسونج وهواوي، مبيناً أن هذه الخاصية ستمكن المستخدمين من شحن الهاتف من هاتف آخر أو شحن ساعات أبل.

وبحسب الموقع فإنه من المتوقع أن يحتوي الهاتف على معالجات أفضل من الإصدارات السابقة، ما يعني تمتع المستخدمين بسرعات أفضل.

وأشار إلى أنه من ناحية الشكل، فقد يتم إصدار الهاتف بألوان جديدة قد تغري المستخدمين لاستبدال هواتفهم القديمة بالهاتف الجديد.