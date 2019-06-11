الطرخون.. 9 فوائد ذهبية لصحة الجسم

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تستخدم عشبة الطرخون على نطاق واسع لرائحتها ووفرة الخصائص الغذائية التي تمتلكها، الامر الذي يجعلها مكونا غذائيا غنيا بالفوائد الصحية.

ولايستخدم نبات الطرخون لإعداد الأطعمة فحسب، بل يستخدم أيضا لأغراض طبية مختلفة، وتعد الأنواع الفرنسية والروسية الأكثر شهرة من نبات الطرخون ويمكن زراعتها بسهولة.

ويمكن استخدام أوراق الطرخون في السلطات الخضراء وتستخدم الأوراق المجففة كمعزز للنكهات، وتحتوي هذه العشبة على عدد كبير من العناصر الغذائية والمعادن المفيدة مثل البروتين، والأحماض الدهنية أوميغا 3، وأوميغا 6، والنياسين، والريبوفلافين.

وفيما يلي مجموعة من الفوائد الصحية للطرخون كما وردت في موقع "سكاي بولد":

1- يحسن صحة القلب: يمكن لمستويات عالية من البوتاسيوم في أوراق الطرخون أن تعمل على تحسين وظيفة القلب وصحته بشكل عام، وتحمي الخصائص المضادة للالتهابات التي تمتلكها الأوراق، الأوعية القلبية من الأضرار الخارجية والداخلية.

2- يمنع السرطان: تعد الأوراق غنية بالمواد المضادة للاكسدة التي تساعد على منع ظهور السرطان، حيث تقوم بمقاومة الجذور الحرة التي تسبب السرطان.

3- يحمي الغشاء المخاطي في الأمعاء: يساعد الطرخون، الغني بالزنك، في إصلاح جدران الأمعاء الداخلية التي من الممكن أن تتعرض للتمزق.

4- كبح مرض السكري: يعد الطرخون مفيدا للغاية للأفراد الذين يعانون من مرض السكري، لأنه يساعد في الحفاظ على نسبة سكر مستقرة في الدم للمريض من خلال توزيع السعرات الحرارية بالتساوي في جميع أنحاء الجسم.

5- يمنع فقر الدم: يساعد الحديد الموجود في الطرخون بإنتاج خلايا الدم الحمراء التي تحتوي على الهيموغلوبين، وهو أمر أساسي للحد من ظهور فقر الدم.

6- يعزز تدفق الدم السليم: يحتوي الطرخون على مركبات لها القدرة على تثبيط تنشيط الصفائح الدموية، وهذا بدوره يمنع تجمع الدم على جدران الأوعية الدموية، وبالتالي منع تكوين الجلطات في القلب والأوعية الدموية.

7- يحسن الهضم: يساعد في تقليل أعراض الالتهاب، بالمقارنة مع الأنواع الأخرى من الأعشاب، ويعد عنصرا مفيدا في علاج التورم والاحمرار الناجم عن الالتهابات.

8- يعزز صحة العين :لغناه بفيتامين (أ)، الذي يساعد فيتامين على تحسين حدة البصر ويحمي العينين من أمراض مثل إعتام عدسة العين.

9- تحسين صحة العظام: لغناه بالكالسيوم والفوسفور، ويمكن أن يساعد الطرخون على تحسين قوة وتكوين العظام، كما يساعد ويعزز نمو العضلات وكتلة العضلات بسبب تعزيزه امتصاص الكرياتينين في الجسم.