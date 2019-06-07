10 أغذية تمد الجسم بالطاقة خلال وقت قصير

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يمد الغذاء الجسم بالطاقة اللازمة لعمله، ويساعد الطعام المتوازن الجسم على القيام بالمهام المطلوبة منه على أكمل وجه، وفيما يلي قائمة بأفضل الأطعمة التي تمنح الجسم طاقة بوقت قصير وتعطيه شعورا بالنشاط والحيوية وفقا لما جاء في موقع "العربية".

1- الشوفان: يتميز الشوفان بأنه غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن، وإذا أضيف إليه بعض الفواكه يقدم وجبة صحية متكاملة.

2- الفشار: يمكن أن يكون الفشار وجبة خفيفة مفيدة ومنشطة، بفضل الكربوهيدرات والألياف.

3- الشوكولاتة الداكنة: توفر مضادات الأكسدة في الكاكاو فوائد صحية كثيرة، فضلاً عن تعزيز الطاقة العقلية والحالة المزاجية.

4- الأرز البني: يساعد الأرز البني على تحويل الكربوهيدرات والبروتينات في الجسم إلى طاقة بسبب احتوائه على نسبة عالية من المنغنيز. كما تفيد الألياف بالأرز البني، في تنظيم مستويات السكر في الدم بما يسهم في الاحتفاظ بمستويات ثابته للطاقة طوال اليوم.

5- الحمص: ينصح خبراء التغذية بتناول وجبة مكونة من الحمص وبذور السمسم والزيت والليمون للحصول على مصدر جيد للطاقة .

6- العدس: يقدم كل كوب من العدس 230 سعرة حرارية، ويعطي مزيج البروتين والكربوهيدرات المركبة والألياف، التي يتم الحصول عليها من تناول نصف كوب من العدس المطبوخ طاقة كبيرة، خاصة أنه غني بالفوليت والحديد والمنغنيز والزنك".

7- البطيخ: يعد البطيخ من أهم الفواكه في فصل الصيف، حيث إنه يحتوي على ما يقرب من 91% ماء و46 سعرة حرارية لكل كوب من مكعبات البطيخ، ويساعد البطيخ في التغلب على أي تعب نتيجة للجفاف، كما أن مكوناته من السكريات الطبيعية والألياف ومضادات الأكسدة تمنح الجسم بالطاقة.



8- الفراولة: يوفر كل كوب من الفراولة 46 سعرة حرارية، كما هو الحال بالنسبة للبطيخ، ويساعد فيتامين C ومضادات الأكسدة في الفراولة على مكافحة الالتهابات في الجسم، والتغلب على شعور الإرهاق والتعب.

9- التفاح: يقدم ثمر التفاح مزيجا مثاليا من السكريات الطبيعية والألياف ونسبة عالية من مضادات الأكسدة، وأظهرت الأبحاث أن مضادات الأكسدة تساعد في إبطاء عملية هضم الكربوهيدرات، وبالتالي فإنها تطلق الطاقة على مدى فترة زمنية أطول. يمكن الحصول على نحو 95 سعرة حرارية من كل تفاحة متوسطة.

10- الموز: يتميز الموز باحتوائه على 105 سعرات حرارية لكل ثمرة متوسطة الحجم. ويعتبر وجبة خفيفة غنية بالكربوهيدرات وفيتامين B6 وفيتامين C والبوتاسيوم، والتي تساعد جميعاً في زيادة الطاقة.