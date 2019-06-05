مسلسل "خمسة ونص" يجتاح مواقع التواصل.. ونهايته تثير جدل المتابعين

المصدر: متابعة ديما منصور - دبي

اجتاح وسم مسلسل #خمسة_ونص، من بطولة الفنان السوري قصي خولي والممثلة اللبنانية نادين نجيم، مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الأخيرة منه، يوم أمس، والتي أثارت الجدل عند المتابعين.

وتنوعت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول مسلسل "خمسة ونص" بشكل عام، وحول النهاية بشكل خاص. حيث وجد البعض أن المسلسل مقتبس عن قصة الليدي ديانا، فيما وجده البعض مقتبس عن المسلسل الشهير bodyguard، ووجد آخرون أنه كان منبرا لتوجيه العديد من الرسائل التوعوية السياسية والانسانية. وأما عن النهاية فوجدها الكثيرون أنها نهاية محزنة وغير عادلة، فيما وجدها البعض الآخر متوقعة.

وفي هذا السياق وجد بعض المتابعين أن نهاية المسلسل ولا سيما المشهد الأخير منه يتشابه مع نهاية الأميرة ديانا. فقال أحد المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحلقة الأخيرة جعلت البعض يستنتج موت "نادين" و"جاد" خصوصاً وأن نادين أشارت في وقت سابق أنها تلعب في المسلسل تلعب دور الليدي ديانا التي انتهت حياتها موتاً مع حبيبها دودي الفايد".

وقالت أخرى: "احداث المسلسل وخصوصاً بالحلقة الأخيره احس فيها من قصة الأميرة ديانا مرة."

فيما رأى البعض أن المسلسل يحتوي لقطات مقتبسة عن المسلسل الشهير bodyguard. فقال أحدهم: "#خمسة_ونص ليه ما قالو انو مقتبس عن المسلسل الشهير #bodyguard يعني نطروا للحلقة 14 لنشوف نفس المشاهد مستنسخة من المسلسل الاجنبي".

من جانب آخر وجد العديد من المتابعين أن المسلسل قدم الكثير من الرسائل السياسية والانسانية، فقالت إحدى المتابعات على "تويتر": "اكتر من 40 رسالة توعية تلقى المشاهد وخاصةً اللبنانيين من مسلسل #خمسة_ونص".

كما قالت متابعة على "أنستغرام": "مشهد بيان الأم من مسلسل #خمسة_ونص هزني وذبحني وكل ما اذكره تنهمر دموعي.. يا جماعة لا حب ولا حرية ممكن تضاهي قوة مشاعر الأم لأبنائها.. كل ام تضحي بحياتها فداء لعيالها حتى لو لزم الامر انها تعيش بتعاسة...مشهد يستحق جائزة الاوسكار برافو".

وقالت متابعة أخرى: "حبيت رسائل المسلسل ولحظاتو غير المتوقعة.. حلوة كتير رسالة دعم المرضى المصابين بالسرطان ورسالة أن الجمال ممكن يروح والمهم الجمال الداخلي".

ووجد المتابعون أن المسلسل حمل بمضمونه دعما لمرضى السرطان منذ البداية، وأن الحلقة الأخيرة كانت تحمل الكثير من القيم الانسانية وذلك بجلوس "الدكتورة بيان" مع الأطفال المرضى بالسرطان والتخلي عن شعرها لدعمهم. فقال أحد المتابعين:#خمسة_ونص #ندين_نجيم للحقيقة من البارحة لم ننسى كيف جلست مع الأطفال المرضى #الفنان الحقيقي هو إنسان صادق مع نفسه قبل كل شيء#الانسانية الرقية بدت بأبهى حلة معك #الى العالمية".

وكانت نادين نجيم نشرت في حسابها على أنستغرام" تعليقا على مشهدها مع الأطفال مرضى السؤرطان: "هيدي الكلمات كتبتها من قلبي لكل مريض سرطان تضامناً وحباً بكم أتمنى لكم الشفاء العاجل وشكراً لأني تعلمت منكم الصبر والعزيمة والإيمان شكراً لمركز سانت جود وللأطفال الملائكة ما رح أنسى بحياتي هل الشعر".

من جانب آخر علق المتابعون على أداء ممثلي المسلسل، ولا سيما على أداء الفنان قصي خولي، فقال أحد المتابعين: "#قصي_خولي وحش الدرامة العربية ، أداء و حضور متميز ، أكيد أنت شرف و فخر لكل العرب لوجود فنان موهوب مثلك".

وقالت أخرى: "بس بالمجمل المسلسل فخامة اداء الممثيل رائع! اخر حلقه كلهم ابدعوا دون استثناء، نهاية المسلسل مفاجئه مؤثرة، ممكن يكون انتصر الشر على الخير و هيدا اللي حبيته بالمسلسل بوقت صار الخير قليل و الشر كتير!!! برافو ندين".

ويشار إلى أن المطربة السورية أصالة نصري قامت مؤخرا بالتعليق، في حسابها على "تويتر"، على أداء قصي في مسلسل خمسة ونص قائلة: "كتير شاطر قصي خولي، شاطر بزيادة قصي خولي في خمسة ونص".

من جهة أخرى تنوعت آراء المتابعين حول نهاية المسلسل حيث نالت رضى البعض، فيما وجدها البعض الآخر أنها غير منصفة ومحزنة. فقال أحد المتابعين على "تويتر": "الناس ما حبت النهاية لان دائماً بتحب تشوف بالمسلسلات و الافلام النهايات السعيدة بس الواقع مو كل نهايات سعيدة".

وقالت أخرى: "افضل مسلسل عربي شفته ومافيه احد راح يقدر يسوي مثله من ناحية القصه والتمثيل وكل شي حبيتهم مرهه بس نهايه حزينه كنت اتمنى افضل وان بيان تبقى مع جاد ".

كما علقت إحدى المتابعات على "أنستغرام" قائلة: "انا عجبتني لأنو كانت صدمة للعالم...طول عمرا المسلسلات بتنتهي ب فوز الحق على الباطل الا هيدا المسلسل للأسف الظلم ربح الجولة".

فيما وجد العديد من المتابعين أن المسلسل كان مخيبا للآمال وأن متابعته كانت "مضيعة للوقت"، فقال أحد المتابعين: "#خمسة_ونص نهاية ولا بريال.. حسافة ضيعت وقتي عليه".

ولم يسلم المسلسل من انتقادات بعض المتابعين، الذين انتهزوا أحد الأخطاء التي ظهرت في الحلقة الأخير وهي تاريخ موت البطلة على شاهد قبرها والذي كان بتاريخ 6\6 أي بعد يوم من تاريخ عرض الحلقة، فعلق المتابعون ساخرين: "حرام بكرا رح تموت".

ويذكر أن مسلسل" خمسة ونص" بطولة نادين نجيم، قصي خولي، معتصم النهار هو من كتابة إيمان سعيد وإخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة "الصباح ميديا".

وتلعب نادين نجيم في المسلسل دور الدكتور بيان نجم الدين " خمسة ونص" التي تتزوج بـ قصي خولي الذي يلعب دور "غمار" الذي يبحث عن الانتقام لماضيه، ثم تترشح للانتخابات وتصبح نائباً، وتغرم بـ معتصم النهار الذي يلعب دور "جاد" الحارس الشخصي الذي ينقلب على "غمار" بعد أن يقع في غرام " بيان".