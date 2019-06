مسلسل "خمسة ونص" يجتاح مواقع التواصل.. ونهايته تثير جدل المتابعين

‏هيدي الكلمات كتبتها من قلبي لكل مريض سرطان تضامناً وحباً بكم أتمنى لكم الشفاء العاجل وشكراً لأني تعلمت منكم الصبر والعزيمة والإيمان شكراً لمركز سانت جود وللأطفال الملائكة ما رح أنسى بحياتي هل الشعور 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #nadinenassibnjeim #نادين_نسيب_نجيم #خمسة_ونص #رمضان_2019 #nnn

