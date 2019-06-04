ابتسامة "الموناليزا" كانت "إجبارية"

توصلت دراسة دولية إلى أن الابتسامة الشهيرة لـ"الموناليزا" كانت بالتأكيد "إجبارية"، ما يزيد من احتمال أن الرسام الشهير ليوناردو دافنشي صورها عمداً بهذه الطريقة، أو أنه تعمد إظهارها في الصورة على غير الحقيقة.

وخلال الدراسة، قام ثلاثة علماء أعصاب من بريطانيا وأميركا وإيطاليا بتطبيق مبادئ علم الأعصاب على اللوحة الأكثر شهرة في العالم، ليتوصلوا لهذه النتيجة التي نشرت مؤخرا في دورية "Cortex".



وقام الباحثون بالتحقيق في آلية التعبير، حيث استخدموا تقنية "الوجه الخشن"، وتعني قطع الفم إلى النصف، ووضع كل نصف بجانب صورة المرآة، وتم الحكم على الصورتين من قبل مجموعة من 42 شخصاً صحياً، وتم تصنيفهم وفقاً للتعبير المتصور.

اتفق المشاركون على أن الصورة اليسرى أظهرت السعادة، في حين أن الصورة الجانبية اليمنى كانت أقل تعبيراً، حيث تم اعتبارها محايدة أو حزينة، وأدى ذلك إلى استنتاج الباحثين أن "الموناليزا" تبتسم بشكل غير متماثل.

وقام الباحثون بعد ذلك بتطبيق معرفتهم العصبية العلمية على هذا الاستنتاج، وأوضحت الدكتورة لوسيا ريكياردي في تقرير نشره أمس الموقع الإلكتروني لجامعة "سانت جورج": "وفقاً لنظريات علم النفس العصبي الأكثر اعتماداً، إذا كانت الابتسامة غير متماثلة، فإنها عادة ما تكون غير حقيقية".

ولا ينطبق ذلك على ما يسميه العلماء بـ"ابتسامة دوشين"، فهي ابتسامة عفوية حقيقية عريضة من دون إظهار الأسنان، ولا يبدو ذلك واضحاً في هذه الصورة.