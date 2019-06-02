العالم على موعد مع "قمر الفراولة الكامل" في يونيو

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

يشهد شهر يونيو العديد من الأحداث الفلكية لمحبي مشاهدة النجوم والظواهر الفلكية الغربية.

وتعد معظم أحداث هذا الشهر مرئية بالعين المجردة، وإليكم أهم هذه الاحداث الفلكية وموعدها وكيف يمكن رؤيتها:

10 يونيو - كوكب المشتري في مواجها للأرض

ستبدأ أحداث شهر يونيو الفلكية في 10 يونيو، عندما يكون كوكب المشتري في أقرب نقطة له إلى الأرض.

وخلال هذا الفترة سيكون النهار مضاء أكثر، حتى الليل سيكون متوهجا.

وسنكون قادرين على رؤية كوكب المشتري بالعين المجردة.

17 يونيو - قمر الفراولة الكامل

سيكون القمر على الجانب الآخر من الأرض مثل الشمس، مما يؤدي إلى اكتمال القمر.

ويعود سبب التسمية إلى أوائل قبائل الأميركيين الأصليين، لأنه يشير إلى موسم نضج ثمار الفراولة في السنة مما يعني أنه حان موعد قطافها.

ولرؤية قمر الفراولة الكامل، ينصح بالتوجه إلى المناطق التي لا تعاني من التلوث الضوئي، حيث يبدو القمر متوهجا بشكل أكبر.

21 يونيو - يونيو الانقلاب

يبدأ الانقلاب الصيفي في شهر يونيو، الذي يمثل بداية الصيف في نصف الكرة الشمالي - ورسميا الساعة 16:54 بتوقيت جرينتش.

ويحدث الانقلاب الصيفي عندما تصل الشمس إلى أقصى شمالها في السماء، وعند هذه النقطة ستكون مباشرة فوق مدار السرطان.