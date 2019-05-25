"الأرصاد": ارتفاع في درجات الحرارة غدا

المصدر: أبوظبي-وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا ومغبرا أحيانا مع ارتفاع في درجات الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحيانا.

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:52 والثاني عند الساعة 05:18 والجزر الأول عند الساعة 12:05 والثاني عند الساعة 23:37 .

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:28 والثاني عند الساعة 02:51 والجزر الأول عند الساعة 08:20 والثاني 22:13 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 25 85 20

دبي 40 27 70 25

الشارقة 39 22 75 20

عجمان 37 26 80 25

أم القيوين 38 21 85 25

رأس الخيمة 37 25 75 20

الفجيرة 36 28 65 20

العين 44 26 65 15

ليوا 43 23 85 10

الرويس 39 24 85 20

السلع 38 25 80 20

دلما 37 27 70 20

طنب الكبرى 37 27 80 35

طنب الصغرى 37 27 80 35

أبو موسى 37 27 80 35