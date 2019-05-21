بالفيديو.. "زغلول" تطمئن الجمهور على "بكيزة"

المصدر: مروه سليم - دبي

نشرت الفنانة اسعاد يونس مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، لتطمئن الجمهور على رفيقتها الفنانة القديرة سهير البابلي وهي بصحة جيدة.

حيث قالت البابلي في مقطع الفيديو إنها بخير "وستعود في عمل جديد بعد العيد يجمعها بالفنانة اسعاد يونس، وهو ما أكدته الأخيرة قائلة "ان شاء الله بجد حنشتغل، بس بعد ما أنا أخس وانتي تتخني".

من جانبها أكدت ابنة الفنانة سهير البابلي، نيفين، إن والدتها خرجت من المستشفى وعادت إلى المنزل بعد خضوعها لبعض الفحوصات والكشوفات الطبية، حتى تحسنت حالتها الصحية".

وجاء تصريح نيفين، بعد أن كشف المخرج عمر زهران، دخول البابلي إلى المستشفى، عبر منشور على صفحته على موقع فيس بوك، حيث علق على صورة للبابلي قائلاً "الحمد لله وحده ...عادت النجمة الكبيرة سهير البابلي إلى بيتها...بعد أن أجرت بعض الفحوص الطبية المعتادة ..وهي بخير الآن وتشكر أسرتها كل هذا الحب والاهتمام الذي أكد مكانتها الكبيرة لدي جماهير العالم العربي كله".

يذكر أن الفنانتين جمعهما عملاً شهيراً في فترة الثمانينيات حيث قدما سوياً المسلسل المصري الكوميدي "بكيزة وزغلول".

يشار إلى أن الفنانة سهير البابلي من مواليد عام 1935، وقد التحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في الوقت نفسه، وعملت في المسرح حيث قدمت أعمالا فنية مميزة مثل "مدرسة المشاغبين" و"ريا وسكينة"، كما شاركت في العديد من الأفلام السينمائية.