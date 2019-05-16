غدا.. طقس غائم جزئيا

المصدر: ابوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم على بعض المناطق أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً على بعض المناطق الداخلية. و ستكون سرعة الرياح / 22 - 32 كم/س، تصل إلى 45 كم/س خاصة مع السحب.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 12:05 والمد الثاني عند الساعة 00:23 و الجزر الأول عند الساعة 17:50 والجزر الثاني عند الساعة 06:52.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط وسيحدث المد الأول عند 08:55 والمد الثاني عند الساعة 20:25 و الجزر الاول عند الساعة 14:40 والجزر الثاني عند الساعة 03:05.