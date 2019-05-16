"الطيران المدني": مقتل 4 أشخاص بحادثة سقوط طائرة المسح الصغيرة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، في بيان لها اليوم، عن سقوط طائرة صغيرة من طراز DA42، مسجلة في المملكة المتحدة، كانت في مهمة طيران لمعايرة أجهزة الملاحة الأرضية في مطار دبي الدولي، حيث تحطمت على بعد ثلاثة أميال جنوب المطار وعلى متنها أربعة ركاب، ثلاثة منهم بريطانيين وواحد من جنوب إفريقيا، لاقوا حتفهم جميعا.

وأفادت الهيئة، في بيان لها، بأن فريقاً من المحققين لديها قد وصلوا إلى موقع الحادث وأن الحركة الجوية في مطار دبي الدولي عادت لطبيعتها.

وأوضحت الهيئة أنها تواصل التحقيق وستعطي معلومات تفصيلية فور توفرها.