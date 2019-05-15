10 فوائد لتناول الخيار يومياً

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

ينتمي الخيار إلى نفس عائلة القرع والبطيخ، ويعد بذلك صنفا من الفواكه وليس الخضار، وهو فاكهة غنية بالمياه التي تشكل 95% منه ليكون بذلك خيارا رائعا للأشخاص الذين يبحثون عن فقدان الوزن.

وفيما يلي مجموعة من الفوائد الصحة للخيار وفقا لما جاء في موقع "بولدسكاي":

1- يقلل من الإجهاد: لغناه بالفيتامينات، خاصة فيتامين ب المركب الذي يشمل فيتامين ب 1 وفيتامين ب 5 وفيتامين ب 7، وتعمل هذه الفيتامينات على تخفيف الضغط على النظام العصبي.

2- انقاص الوزن: أصبح الخيار ثمرة ضرورية لإضافتها إلى خطة النظام الغذائي لفقدان الوزن، حيث يساعد على الحد من الجوع ويمكن استهلاكه كوجبة خفيفة بين الأطعمة.

3- يحسن صحة الدماغ: حيث يحتوي على الفلافونويد المضاد للالتهابات الذي يعد مهما لتعزيز صحة الدماغ، ويساعد الفلافونويد في تعزيز اتصال الخلايا العصبية، وبالتالي تحسين إلادراك.

4- يحسن الهضم: لغناه بالألياف القابلة للذوبان والماء، ويساعد الخيار أيضا في تقليل مستويات الأس الهيدروجيني في المعدة ويساعد بذلك في مكافحة الإمساك.

5- يحمي صحة القلب: حيث يحتوي على مستويات عالية من البوتاسيوم، وهو أمر مهم لتنظيم ضغط الدم، كما يعمل البوتاسيوم على تنظيم الوظائف الخلوية.

6- يحسن حركة الأمعاء: واحدة من الفوائد الرئيسة للاستهلاك المنتظم للخيار هو أنه يساعد على دعم حركة الأمعاء العادية، فهو غني بالمياه والألياف القابلة للذوبان، ويساعد على تحسين اتساق الخروج، ومنع الإمساك.

7- يزيل السموم: لغناه بالماء، مما يجعله علاجا طبيعيا للتعامل مع الجفاف أو التعب.

8- يقلل من خطر الاصابة بالسرطان: فهو غني بالمواد المضادة للاكسدة التي تساعد على منع الأكسدة التي تنتج الجذور الحرة التي يمكن أن تؤدي إلى عدة أنواع من الأمراض المزمنة.

9- تحسين صحة الكلى: حيث يساعد على خفض مستويات حمض اليوريك، وبالتالي الحفاظ على الكلى في حالة جيدة، كما يعتبر علاجاً طبيعياً لتطهير الكلى.

10- شفاء قرحة المعدة: فإن خاصية التبريد الخاصة بالخيار تقوم بعمل رائع، حيث تساعد قلوية الخيار على التئام قرحة المعدة، ويمكن تناول ما يصل إلى كوبين من عصير الخيار يوميا.