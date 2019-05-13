شاهد.. بقفزة “سوبر مان”.. عداء أميركي يفوز بسباق حواجز

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أنهى عداء جامعي أميركي، سباق قفز عن الحواجز بطريقة “دراماتيكية”، عندما قفز بجسمه عالياً إلى الأمام، لحظة اقترابه من خط النهاية، وذلك بطريقة تشبه تلك التي تؤديها الشخصية الخيالية “سوبر مان”.

وظفر العداء ويدعى “إنفينت تاكر” بالمركز الأول بالسباق الذي أقيم في ولاية تكساس الأميركية بفارق ضئيل عن منافسه، ليحقق لفريق جامعته “Texas A&M” الجائزة.

وعقب انتهاء السباق، برّر تاكر قيامه بالقفز عند نهاية السباق بالقول: كانت القفزة عناقاً لوالدتي التي رأيتها عند خط النهاية.

وقال: أغمضت عيناي عند الحاجز العاشر، ثم فتحتهما ورأيت والدتي فقفزت لإعانقها.

وعلق المدير الفني للفريق “يبدو أن تاكر ظن اليوم أنه لاعب في فريق سباحة”.