شاهد.. بقفزة “سوبر مان”.. عداء أميركي يفوز بسباق حواجز

أنهى عداء جامعي أميركي، سباق قفز عن الحواجز بطريقة “دراماتيكية”، عندما قفز بجسمه عالياً إلى الأمام، لحظة اقترابه من خط النهاية، وذلك بطريقة تشبه تلك التي تؤديها الشخصية الخيالية “سوبر مان”.

وظفر العداء ويدعى “إنفينت تاكر” بالمركز الأول بالسباق الذي أقيم في ولاية تكساس الأميركية بفارق ضئيل عن منافسه، ليحقق لفريق جامعته “Texas A&M” الجائزة.

