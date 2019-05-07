صالون حلاقة يعزز ثقة الطفل بنفسه من خلال القراءة.. و3 دولارات لكل قصة

المصدر: ترجمة موقع "الإمارات اليوم"

يقوم أحد صالونات الحلاقة في ولاية بنسيلفانيا الأميركية بمساعدة الأطفال على بناء ثقتهم بأنفسهم من خلال القراءة، حيث يقوم بدفع ثلاث دولارات لكل طفل مقابل قراءة القصص بصوت عال بينما يعمل الحلاقون في الصالون على قص شعرهم.

ويأتي ذلك من خلال برنامجهم "كتب الأطفال" الذي يعتبرونه كخطوة أولى لمساعدة الأطفال على تجنب الخوف من التحدث أمام الناس بالعلن.

ونقل موقع قناة "اي بي سي نيوز" الأميركية في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو لأحد الأطفال في صالون الحلاقة وهو يقرأ قصة بصوت عال في الوقت الذي يقوم فيه أحد الحلاقين بقص شعره.