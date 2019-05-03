بالفيديو.. الإعصار "فاني" يجتاح الساحل الهندي ويلحق أضرارا "هائلة"

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم

اجتاح إعصار المناطق الساحلية من شرق الهند، اليوم، فاقتلع الأشجار وخطوط الكهرباء وألحق أضرارا "هائلة" ببلدة بوري السياحية لكن لم ترد تقارير عن خسائر بشرية بعد إجلاء مليون شخص قبل وصول الإعصار.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية الحكومية أن الإعصار المداري (فاني) الذي ظل أياما يحشد قوته فوق شمال خليج البنغال، ضرب ساحل ولاية أوديشا نحو الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0320 بتوقيت جرينتش).

ووصلت سرعة الرياح إلى 200 كيلومتر في الساعة فاقتلعت عشرات الأشجار وأعاقت الأمطار الغزيرة الرؤية بينما خلت الشوارع من المارة في بوبانيشوار عاصمة الولاية وفي بلدة بوري.

من جانبه قال المفوض الخاص بشؤون الإغاثة في أوديشا، بيشنوبادا سيثي إن "الأضرار في بوري هائلة وتعطلت إمدادات الكهرباء وخطوط الهاتف" مشيرا إلى البلدة الساحلية التي تضم معبدا هندوسيا وتعتبر مقصدا للزوار الهندوس والتي كانت تقع مباشرة في مسار الإعصار".

وأضاف "لم ترد تقارير عن خسائر بشرية حتى الآن".