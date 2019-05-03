بالفيديو.. تدشين أول جهاز لضبط المخالفات الناتجة عن انبعاث الأصوات العالية للمركبات في الشارقة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

دشن قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي جهاز ضبط الضجيج الصادر من المركبات، وذلك بحضور مدير إدارة المرور والدوريات المقدم محمد علاي النقبي ورئيس قسم الهندسة المرورية المقدم راشد الفردان وعدد من الضباط المعنيين بشرطة الشارقة.

وجاء التدشين تحقيقاً للتوجيهات السامية، والمتابعة المستمرة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة توفير سبل الأمن، والراحة، والسلامة لقاطني الإمارة من مواطنين، ومقيمين، وتذليل كافة العقبات التي تقض مضاجعهم، وتدخل السكينة على نفوسهم، وتماشياً مع توجهات وزارة الداخلية في رفع معدلات السلامة على الطرق، والقضاء على الظواهر السلبية في المجتمع، والتي من شأنها الإخلال بأمن وراحة الجمهور، وسيتم في المرحلة القادمة نشر هذا الجهاز في مختلف المناطق السكنية بمدينة الشارقة، والمنطقتين الشرقية، والوسطى بالإمارة، لضمان الهدوء والحد من الإزعاج لقاطني الأحياء السكنية، وقد تم تطوير الجهاز من قبل ضباط وأفراد وموظفي القيادة العامة لشرطة الشارقة في ( مختبر الإبتكار ) التابع لإدارة المرور والدوريات، و يأتي ذلك تأكيداً لحرص القيادة على دعم سياسة الإبداع والابتكار.

وأعرب قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي عن أمله في أن يؤدي التوسع في نشر أنظمة ضبط الضجيج الحديثة إلى الحد من مخالفات الضجيج، والإزعاج، وحالات القيادة بطيش وتهور، وتقليل الحوادث، والمخاطر الناجمة عن هذه الأوضاع.