يطعن زميله قبل أن يقطع رأسه ويديه بسبب الغيرة!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نظر القضاء الأميركي أمس، جريمة قتل راح ضحيتها فتى لم يتجاوز الـ 15 عاماً بسبب غيرة كبيرة سيطرت على زميله الجاني في ظل صراع على فتاة، كما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.

وأضافت "فوكس نيوز" أن الجاني ماثيو بورغيس كان قد رأى حبيبته تجلس مع زميلهما في كافتيريا احدى المدارس الثانوية بولاية ماساتشوستس الأميركية، الأمر الذي أثار غضبه، فدخل في نوبة غيرة، وبدأ في الصراخ.

فبدأ الفتي الذي كان عمره آنذاك 15 عاماً في التخطيط للانتقام من زميله حيث بدأ يهدده بالقتل عن طريق رسائل نصية حيث قال له في إحداها "أفكر في قتل شخص ما".

وقبل يوم من الجريمة، بعث برسالة إلى حبيبته التي انفصل عنها في وقت سابق من وقوع الجريمة، بسبب غيرته الزائدة، وقال: "في المرة المقبلة التي تشاهدينني فيها، انظري إلى عينيّ، لأنها ستكون المرة الأخيرة"!.

وأوضحت "فوكس نيوز" أن كاميرات المراقبة أظهرت الفتى الضحية يسير مع بورغيس باتجاه أحد الأنهار في الولاية وقت الجريمة، مضيفة أن الفتى اعترف بجريمته منذ وقوعها في 2016، مؤكداً أنه أقدم على طعن زميله قبل أن يقطع رأسه ويديه.

ولازالت القضية قيد التحقيق حيث أنكر المتهم ومحاميه بعد ذلك ارتكاب الجريمة.