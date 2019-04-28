لا حدود لفوائد قشر الرمان إليك أهمها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كثرت الدراسات والأبحاث التي عددت فوائد الرمان التي لا تنتهي إلا أن دراسات حديثة ركزت أبحاثها على فوائد قشر الرمان لتنتقل بمحبي هذه الثمرة اللذيذة الى مجموعة غير محدودة من الفوائد الصحية والتي تبدأ بالقلب وتتوزع على بقية اعضاء جسم الإنسان لتعالجها أو تنعشها بقدراتها المذهلة.

-الوقاية من أمراض القلب

مضادات الأكسدة القوية تتواجد في بذور الرمان الحمراء وكذلك في قشوره مثل مركبات الفلافونويد Flavonoids والمركبات الفينولية Phenolic compounds.

هي تساعد في مكافحة الالتهابات وامراض القلب والشرايين. كما أن قشر الرمان هو مصدر للبوتاسيوم والمغنيسيوم وهما عنصران مهمان جداً لعمل القلب والشرايين وتنظيم ضغط الدم والسيطرة عليه، أما المغلي من هذه القشور والمطحون فيساهم في تقليل مستويات الكولسترول في الدم ويساعد على مكافحة تصلب الشرايين.

كما أن قشور الرمان لها خصائص مضادة لالتهابات الجهاز الهضمي والأمعاء وتسهيل عملية الهضم، وفي الحالات القصوى تساعد على وقف النزيف في الامعاء وتعزز عمل بطانتها بفضل محتواها من بعض المعادن كالبوتاسيوم والمغنيسيوم والمواد الدباغية (Tannins) وبالتالي فهي تساعد في الوقاية من الاسهال وعلاجه.

ويعد قشر الرمان طاردا للطفيليات والديدان من الامعاء، ويساهم في تعزيز صحة القولون والوقاية من البواسير بحسب توجيهات الطبيب في بعض الحالات

ويمكن لقشور الرمان أيضا تهدئة اعراض التهاب اللوزتين والحلق بفضل خصائصه المضادة للالتهابات وبفضل مضادات الأكسدة القوية التي يحويها مثل مركبات الفلافونويد، من خلال غليه وسحقه في الماء ليساعد شربه في تقليل الام اللوزتين والتهاب الحلق.

وعددت الدراسات فوائد أخرى لقشور الرمان ليس آخرها: تعزيز صحة الفم والأسنان، وتعزيز صحة العظام ، والتنحيف وتسهيل عملية الهضم وحرق الدهون ومحاربة التجاعيد