واتس اب تحل واحدة من أسوأ مشكلاتها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم



أطلقت خدمة التراسل الفوري، واتس اب، ميزة جديدة قد تحل واحدة من أسوأ مشكلاتها التي يعاني منها المستخدمون، وهي إضافتهم إلى المجموعات دون الحصول على موافقتهم، ثم الاضطرار إلى مغادرتها.

وتسمح الميزة الجديدة، للمستخدمين بتحديد من يمكنهم إضافتهم إلى المجموعات، على غرار ما توفره واتساب لخاصية "آخر ظهور"، و"صورة الملف الشخصي"، و"الحالة".

ويمكن الوصول إلى الميزة الجديدة من خلال الذهاب إلى "الإعدادات" ثم "الخصوصية" ثم "المجموعات" ، وهناك يمكن للمستخدم تحديد "من يمكنه إضافتي إلى المجموعات"، ليختار من بين ثلاثة خيارات: "الجميع" أو "جهات اتصالي" أو "لا أحد" .

وتشير واتس اب ضمن هذه الصفحة في الإعدادات إلى أنه يُسمح لمشرفي المجموعات، الذين لا يمكنهم إضافة المستخدمين إلى المحموعات، إرسال دعوات على نحو خاص بدلاً من إضافتهم إليها.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن الميزة الجديدة لا تظهر في الوقت الحالي لدى جميع المستخدمين، ويُتوقع إطلاقها للجميع خلال الأسابيع المقبلة.