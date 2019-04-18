بالفيديو.. تاريخ الإمارات منذ 125 ألف عام

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الفيديو الدعائي لسلسلة "إيمج نيشن أبوظبي" الوثائقية بعنوان "تاريخ الإمارات" التي تسرد تراث الإمارات وتاريخها العريق.

وتتناول هذه السلسلة الوثائقية، التي تُعد أول محاولة من نوعها، التاريخ العريق لدولة الإمارات ضمن تجربة غامرة بالمعلومات واللحظات الممتعة، حيث تعود بالمشاهدين إلى 125 ألف عام ماضية وصولا إلى عام الاتحاد 1971، للوقوف على أسس الماضي العريق التي منها انطلقت قصّة نجاح الدولة العصرية.

وتتخلل هذه السلسلة زيارة لمجموعة من أبرز المواقع التاريخية في المنطقة، حيث تميط اللثام عن روح التجديد والطموحات التي ألهمت الأجداد والأسلاف نحو تحقيق مسيرة ناجحة من التطوّر والازدهار على هذه الأرض الطيبة، كما تستعرض أحدث الاستكشافات الأثرية.

وقد اعتمدت سلسلة "تاريخ الإمارات" الوثائقية على مجموعة من التقنيات العصرية مثل تكنولوجيا التصوير الحاسوبي (CGI) والتصوير بتقنية 360 درجة كما تضمّنت عددا من لقطات المواقع الأثرية المذهلة، في محاولة لإعادة إحياء تاريخ الإمارات العريق بأسلوب منقطع النظير.