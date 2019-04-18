بالفيديو.. تطمينات جديدة من بوينج بخصوص تحديث طائرتها 737 ماكس

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نشر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بوينج، دينيس مولنبرغ، مقطع فيديو على حسابه في تويتر، عرض من خلاله معلومات جديدة حول جهود الشركة المتواصلة لتطوير واختبار واعتماد تحديث برمجيات نظام تعزيز خصائص المناورة (MCAS).

We’re making steady progress on the path to certification for our 737 MAX software update thanks to the work of our Boeing pilots, engineers and technical experts. pic.twitter.com/DIHrhG2OOi — Dennis A. Muilenburg (@BoeingCEO) April 18, 2019

وقال مولنبرغ، خلال الفيديو، أن بوينج أنجزت رحلة اختبار هندسي بتاريخ 16 أبريل باستخدام نظام تعزيز خصائص المناورة (MCAS) المحدث. وكانت هذه هي رحلة الطيران التقنية الرئيسة قبل الرحلة الخاصة بالحصول على المصادقة بالتنسيق مع إدارة الطيران الفيدرالية.

وقد استكمل طيارو الاختبار لدى بوينج 120 رحلة بلغ مجموعها أكثر من 203 ساعات طيران مع البرنامج المحدث.

وأتاحت شركة بوينج الفرصة لأكثر من 85% من مشغلي طائرة ماكس والذين يزيد عددهم عن 50 شركة طيران في جميع أنحاء العالم، لمشاهدة اختبار هذا التحديث أثناء جلسات محاكاة واقعية.