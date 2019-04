بالفيديو.. تطمينات جديدة من بوينج بخصوص تحديث طائرتها 737 ماكس

نشر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بوينج، دينيس مولنبرغ، مقطع فيديو على حسابه في تويتر، عرض من خلاله معلومات جديدة حول جهود الشركة المتواصلة لتطوير واختبار واعتماد تحديث برمجيات نظام تعزيز خصائص المناورة (MCAS).

We’re making steady progress on the path to certification for our 737 MAX software update thanks to the work of our Boeing pilots, engineers and technical experts. pic.twitter.com/DIHrhG2OOi