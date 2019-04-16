15 نوعا من الاطعمة تناولها صباحا

المصدر: ترجمة موقع "الإمارات اليوم"

لا شك أن وجبة الإفطار هي أهم وجبة في اليوم لأنها توفر الطاقة اللازمة لأداء المهام اليومية. كما أن تناول وجبة فطور صحية يرتبط بشكل مباشر بتحسين الذاكرة والقدرة على التركيز بشكل أكبر بالإضافة إلى كونها تحافظ على الصحة بشكل عام. ولهذا فإن لاختيار الأطعمة المناسبة في الصباح أهمية كبيرة.

وبحسب الدراسات فإنه في حال فُقِدَت بعض العناصر الغذائية المهمة من وجبة الإفطار فإنه يصعب تعويضها في الوجبات الأخرى خلال ما تبقى من اليوم.

ونشر موقع صحيفة "الاندبندنت" البريطاني قائمة بأفضل أنواع الأطعمة والمشروبات للوجبة الصباحية:

البيض: يساعد تناول البيض في الصباح على الشعور بالشبع طوال اليوم، ما يقلل من نسبة تناول عدد كبير من السعرات الحرارية في الوجبات التي تليها، وبعكس ما هو مشاع فإن البيض لا يرفع نسبة الكوليسترول في الجسم، بل يقلل من نسبة الإصابة بأمراض القلب، ويخفف الدهون حول منطقة البطن.

القهوة: تعد القهوة المشروب الصباحي لدى غالبية الناس لاعتقادهم بأنها تجعلهم يقظين وأكثر نشاطا، وفي الحقيقة فإن القهوة تساعد على البقاء في حالة تأهب دائم وتحسن من الأداء العقلي بشكل عام. كما يساعد تناول القهوة السوداء في الصباح على زيادة قوة الذاكرة وضبط الأعصاب.

كما ثبت أن كمية الكافيين الموجودة في القهوة تعمل على تحسين الحالة المزاجية، وبالنسبة للأشخاص الذين يمارسون الرياضة فهي ترفع معدل أدائهم وتعطيهم المزيد من الطاقة. ومن جانب آخر فإن المواد المضادة للأكسدة الغنية في القهوة تقلل من فرص الإصابة بمرض السكري وأمراض الكبد، كما تساعد على تنظيف المعدة عن طريق التخلص من السموم الموجودة في الجسم لأنها مشروب مدر للبول.

البطاطا الحلوة: تتميز بأنها غنية بالمعادن والفيتامينات. وتناول حصة واحدة فقط كفيل بتزويدك بكل من فيتامينات A و B6 وفيتامين C و E وفيتامين K. كما تحتوي البطاطا الحلوة أيضًا على الألياف والمنغنيز والفوسفور والنحاس، وكل هذه العناصر تلعب دورا كبيرا في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم ، وتعزيز البصر الجيد، وإن كنت في رحلة لانقاص الوزن وتعزيز مناعتك الشاملة فالبطاطا الحلوة ستكون خيارا جيدا لك.

الشوفان: هو الخيار الأفضل من الحبوب لوجبة الإفطار، فدقيق الشوفان غني بالألياف التي تقلل نسبة الشعور بالجوع، وتقلل من نسبة الكوليسترول في الدم. كما تقلل مضادات الأكسدة الموجودة في الشوفان، عمومًا، من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب. كما أنها تدعم الخلايا في الدورة الدموية.

التوت: عدا عن نكهته اللذيذة فإن التوت، بجميع أنواعه، غني بالمواد المضادة للأكسدة ويحتوي على نسبة سكر قليلة مقارنة بالفواكه الأخرى. وهو غني بالألياف ويقلل من احتمالات الإصابة بالالتهاب ويحسن ضغط الدم.

الزبادي اليونانية: يعرف عن الزبادي اليونانية أنها دسمة ومليئة بالبروتين الذي يساعد على التحكم بمشاعر الجوع. كما تساعد الزبادي بالتحكم بالوزن لأنه يزيد من معدل الأيض. ومن جانب آخر، فيمكن أن يقلل حمض اللينوليك (CLA) الموجود فيها من خطر الإصابة بسرطان الثدي، كما انها تساعد على فقدان الدهون.

وتعتبر الزبادي اليونانية أيضًا مصدرًا مهما للكالسيوم وهو العنصر الضروري لصحة العظام. ويشار إلى أن تناول اللبن الزبادي في الصباح جيدًا أيضًا لأن الحموضة الموجودة فيه ستجعل من السهل على الجسم امتصاص باقي العناصر الغذائية الأخرى التي يحتاجها.

بذور الشيا: هي مصدر كبير للألياف، تحسن نسبة السكر في الدم وضغط الدم. وتنصح بشدة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري. كما أن تناولها يقلل من فرص الإصابة بالتهابات.

المكسرات: تساعد على الشعور بالشبع ما يؤدي إلى منع زيادة الوزن. قد تكون المكسرات عالية السعرات الحرارية ولكن الجسم لا يمتص جميع الدهون الموجودة فيها. كما أنها غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم الذي يحتاجه الجسم.

تناول المكسرات مفيد للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري لأنهم يخفضون بذلك من مستويات السكر في الدم. كما أنها تقلل مستوى الكوليسترول ، وتقلل من الالتهابات. كما أظهرت دراسات أخرى أن تناول المكسرات يمكن أن يحميك أيضًا من أنواع معينة من السرطان.

الشاي الأخضر: يساعد الشاي الأخضر على حماية عقلك من التلف، كما يحافظ على سلامة الجهاز العصبي. ويحتوي الشاي الاخضر على الكاتيكين الذي يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية. وهذا أمر هام للكثيرين وبشكل خاص للأشخاص الذين يحاولون فقدان الدهون في منطقة البطن. كما يمنع عموما من زيادة الوزن.

الفواكه: لتناول الفواكه في الصباح فوائد غذائية عدة، فهي غنية بالفيتامينات والألياف والبوتاسيوم، كما أن السكريات الطبيعية الموجودة في الفاكهة هي فقط ما يحتاج إليه الجسم ليكون نشيطا وحيويا. كما أن تناول الفاكهة بانتظام يقلل بنسبة كبيرة من احتمال الإصابة بأمراض مزمنة.

مشروب البروتين: يقلل تناول البروتين صباحا من الشهية لبقية اليوم.كما يحافظ البروتين على الكتلة العضلية، ويساعد أيضًا في إنقاص الوزن واستقرار مستوى السكر في الدم. كما انه يعزز دفاعات الجسم بشكل عام.

بذور الكتان: غنية بالألياف التي تساعد على إبقاء المعدة ممتلئة لأطول وقت ممكن. كما أن هناك حقيقة مهمة تجدر الإشارة إليها وهي أنها تحمي من سرطان الثدي.

الطماطم: غنية بالسوائل التي تساعد على ترطيب الجسد في حال تناولها صباحا. كما أنها غنية جدًا بمضادات الأكسدة التي توفر الطاقة وتساعد في إصلاح الخلايا. إن تناول الطماطم يفيد جسمك أيضًا لأنه يحتوي على الكربوهيدرات والألياف والمعادن الأخرى التي يحتاجها جسمك.

اللفت: تعتبر تناول اللفت كجزء من وجبة الإفطار فكرة رائعة نظرًا لانخفاض سعراته الحرارية بالإضافة لشعور الشبع الذي يمنحك إياه. كما يوفر عددًا من العناصر الغذائية مثل فيتامين A و C وكذلك الحديد. بالإضافة إلى فيتامينات أخرى، كما أنه غني بالكالسيوم الضروري لصحة العظام والذي يقوي المناعة.