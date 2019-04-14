إذا أردت النجاح إتبع نصيحة "النعمة الكبيرة" من أغنى رجل صيني

المصدر: موقع الإمارات اليوم

دعا مؤسس موقع "علي بابا" جاك ما، والذي يعد أغنى رجل في الصين، الموظفين والعمال الشباب صغار السن، إلى العمل لفترات طويلة لتحقيق النجاح، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن جاك ما، أكد خلال كلمته لموظفيه في جلسة عمل ناقش بها "التوازن بين العمل والحياة"، أن ساعات العمل الطويلة تعد "نعمة كبيرة" بالنسبة للموظفين والعمال الشباب صغار السن، داعيا هؤلاء لحمد النعمة التي يتمتعون بها.

ووجه مؤسس موقع "علي بابا" سؤالاً للموظفين قائلاً كيف يمكنكم تحقيق النجاح ذلك دون بذل جهد جبار وقضاء ساعات طويلة في العمل؟، وإذا لم تعمل وأنت في شبابك ساعات طويلة فمتى ستكون قادرا على العمل وفق برنامج شبيه بما نتبعه؟.

واختتم قائلاً أعد نفسي محظوظا ولا أشعر بالأسف للعمل 12 ساعة يومياً، ولن أغير هذا الجزء من نمط حياتي، فالعمل لمثل هذه الساعات الطويلة نعمة كبيرة.

ويأتي تصريح ما بعد احتجاجات شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي من قبل عمال صينيين على السياسات المفرطة، التي تطبقها بعض الشركات في مجال ساعات العمل.