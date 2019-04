4 ديناصورات للبيع في مزادات

من المرتقب أن تطرح أربعة هياكل عظمية لديناصورات تعود للعصر الجوراسي والطباشيري (ما بين 72 و161 مليون سنة) في مزاد ينظّم 16 الجاري في باريس، بحسب ما أعلنت دار «دروو» القيّمة على الحدث.



ومن بين هذه الهياكل العظمية، واحد يعود لديناصور أورنيتوليست، كان من أسرع الديناصورات اللاحمة وأشرسها، وآخر للديناصور العاشب أوثنييليا، عثر عليهما في منطقة جونسون في ولاية وايومينج الأمريكية ويقدر سعرهما ما بين 600 و700 ألف يورو. والديناصوران الباقيان هما هايباكروزوروس وصغيره، وعثر عليهما في مونتانا ويتوقع أن يبلغ سعرهما 900 ألف يورو كحدّ أقصى.



وسيطرح أيضا في هذا المزاد 11 حجراً فضائياً، سقط من القمر على الأرض قبل مئات السنوات يزن 371 جراماً.



ويقام أيضا في العاصمة الفرنسية مزاد على ديناصور عاشب من العصر الجوراسي قريب من الديبلودوكوس يقدرّ سعره بمليوني يورو.

