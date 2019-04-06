"الأرصاد": تغير في الطقس ابتداء من الغد على النحو التالي

المصدر: أبو ظبي-وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً يصبح غائما أحياناً ليلاً مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة على البحر والسواحل وبعض المناطق الغربية، وتميل درجات الحرارة للإرتفاع، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على البحر ليلاً.

حركة الرياح شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 15 - 30 كم / ساعة، تصل إلى 40 كم/ساعة أحياناً على البحر.

والخليج العربي: متوسط الموج يضطرب ليلاً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:32 والمد الثاني عند 02:40

أما الجزر الأول عند الساعة 08:20 والجزر الثاني عند الساعة 20:23 .

بحر عمان: خفيف - متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:28 الثاني عند الساعة 22:55 الجزر الأول عند الساعة 17:04 والجزر الثاني عند الساعة 05:25 .وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 41 25 60 15

دبي 39 27 55 15

الشارقة 39 23 65 20

عجمان 38 27 60 25

أم القيوين 38 22 65 15

رأس الخيمة 38 23 65 15

الفجيرة 34 26 60 20

العين 39 25 35 10

ليوا 41 20 40 10

الرويس 39 23 75 25

السلع 38 24 80 20

دلما 28 23 75 45

طنب الكبرى 29 24 80 40

طنب الصغرى 29 24 80 40

أبو موسى 29 24 80 45