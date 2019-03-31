بالفيديو.. الظلام يخيم على برج ايفيل في ساعة الأرض

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

احتفلت المدن في جميع أنحاء العالم، أمس، بساعة الأرض، وذلك بإطفاء الأنوار في الساعة 8:30 مساءً. بدعوة للعمل العالمي بشأن تغير المناخ.

ونشر موقع قناة "اي بي سي نيوز" الأميركية مقطع فيديو لبرج ايفل، المعلم الأبرز في فرنسا، وهو يغلق أضواءه لمدة ساعة كاملة في ساعة الأرض.

ويشار إلى أن ساعة الأرض هي حدثٌ عالمي سَنوي من تَنظيم الصندوق العالمي للطبيعة يتم خلاله تشجيع الأفراد والمجتَمعات ومُلّاك المنازل والشَرِكات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعةٍ واحدة من الساعة 8:30 حتّى 9:30، في توقيت الدولة المحليّ، في شهر مارس، وذلك لرفع الوعي بخطر التغير المناخي. وكانت مدينَة سيدني الأسترالية هي أول من بدأت بهذه الحملة في 2007، ومنذ ذلك الحين، نمى هذا العدد ليُصبِح أكثر من 7000 مدينة وقرية حول العالم.