طقس الغد مغبر و غائم على أغلب المناطق

المصدر: أبوظبي-وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما على أغلب المناطق مع سقوط أمطار متفرقة خاصة شمالا و شرقا و الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام و قوية أحيانا على البحر مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة مع تدني مدى الرؤية الأفقية.

و حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 30 - 40 كم/ ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة أحيانا خاصة على البحر.. والخليج العربي مضطرب إلى شديد الإضطراب أحيانا خاصة مع نشاط السحب.

و يحدث المد الأول به عند الساعة 15:39 والمد الثاني عند الساعة 03:49 والجزر الأول عند الساعة 09:20 والجزر الثاني عند الساعة 21:28

و بحر عمان يكون مضطرب الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 12:32 والثاني عند الساعة 00:08 و الجزر الأول عند الساعة 18:14 و الثاني عند الساعة 06:44.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة و نسب الرطوبة العظمى و الصغرى المتوقعة غدا.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 25 80 25

دبي 31 24 60 25

الشارقة 30 22 65 30

عجمان 30 23 60 25

أم القيوين 30 24 65 30

رأس الخيمة 31 22 70 30

الفجيرة 25 21 85 40

العين 31 21 70 25

ليوا 32 21 70 30

الرويس 33 25 80 30

السلع 31 24 75 25

دلما 29 22 85 50

طنب الكبرى 28 23 80 45

طنب الصغرى 28 23 80 45

أبوموسى 28 24 80 40