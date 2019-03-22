7 نصائح فعالة لتحسين قوة الذاكرة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

غالبا ما نواجه صعوبات بتذكر الأسماء أو مكان مفتاح السيارة، وأغراض قائمة التسوق أو المعلومات الدراسية، وهو امر شائع لدى معظم الناس خصوصا مع ضغوطات الحياة اليومية والنوم غير المنتظم وغيرها من العوامل التي تؤثر في قوة الذاكرة.

وفيما يلي مجموعة من النصائح التي تساعد على تحسين قدرة الذاكرة وهي:



1- تقبل فكرة نسيان الأشياء

عندما يشعر الناس بالقلق عند فقدان الأشياء، يولد ذلك شعورا بالفشل وضغطا على الذاكرة، ولذلك كلما كانت الذاكرة أكثر استرخاء كلما أصبحت عملية التذكر أسهل.

2- تدريب الذاكرة على التذكر

بمجرد قراءة كتاب.. فكر، "هي الأشياء الخمسة التي يجب تذكرها منه، وبهذه الطريقة فأنت تقوم بإعادة إنشاء روابط في الذاكرة الخاصة فتزداد قوة.

3- ممارسة الرياضة

إذا كنت تمارس الرياضة ، فأنت تنشئ عصبونات واتصالات جديدة في عقلك، الأمر الذي يحفز الذاكرة ويدفعها للعمل بطاقتها القصوى.

4- تعلم اشياء جديدة

كقراءة كتاب جديد، أو التعرف على أناس جدد، فبذلك فرصة مثالية لبذل جهد لتذكر الناس، وعندما نتعلم معلومات جديدة، فإننا ننشئ روابط جديدة في العقل.

5- اجعل تحسين ذاكرتك عادة جديدة

جرب تذكر الأشياء الصغيرة كل يوم، وإذا قمت بحفظ خمسة أشياء للقيام بها كل صباح عن طريق إنشاء قصة أو تخيل صور، فبعد أسبوعين ستصبح عادة.

6- التأمل

وتكفي مدة ثلاث دقائق فقط، من خلال التركيز على شيء واحد، ومعظم الناس لديهم مئات الأفكار التي تدور في رأسهم، لذا ينصح بالتركيز على أمر واحد فقط لضمان أداء أفضل.

7- دريب نفسك على تذكر الأشياء الصغيرة

ننسى مكان إيقاف مكان السيارة أو المفاتيح أو المحفظة لأننا لا نولي اهتماما للامور الصغيرة، لذا سيكون خلق عادة مرتبطة بهذه الأمور عاملا مساعدا في التركيز بالتفاصيل كالنظر إلى المفتاح.