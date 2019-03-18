محمد بن راشد: مطلوب للعمل معنا صناع أمل في عالمنا العربي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "مطلوب للعمل معنا صناع أمل في عالمنا العربي.. نذروا أنفسهم لمساعدة الناس ومنفعة الناس .

وأضاف سموه في تغريدة على "تويتر" : "نريد قصصهم.. لتكريمهم وليكونوا قدوات لغيرهم..أي صانع أمل في المجال التعليمي أو الصحي أو الانساني أو الثقافي أو البيئي أو غيره هو رصيد لنا جميعا في بنك الخير والأمل، كل واحد منا فيه بذرة خير ... وكل واحد فينا قادر على العطاء .. وكل إنسان له موهبة يمكن تسخيرها لخدمة مجتمعه .. والنهر يبدأ بقطرات .. واستئناف الحضارة يحتاج لعطاء ومبادرات .. وصناعة الأمل في منطقتنا تعادل صناعة الحياة .. نحن بحاجة لكل قصة أمل ".

كل واحد منا فيه بذرة خير ... وكل واحد فينا قادر على العطاء .. وكل إنسان له موهبة يمكن تسخيرها لخدمة مجتمعه .. والنهر يبدأ بقطرات .. واستئناف الحضارة يحتاج لعطاء ومبادرات .. وصناعة الأمل في منطقتنا تعادل صناعة الحياة .. نحن بحاجة لكل قصة أمل #صناع_الأمل https://t.co/0sXy4Bg7e1 pic.twitter.com/Rix3Fu2lHa — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 18, 2019