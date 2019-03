تلجرام يستفيد من عطل فيسبوك بـ 3ملايين مستخدم جديد خلال 24 ساعة

سجل تطبيق المراسلة الفورية "تلجرام" ازديادا بعدد مستخدميه خلال ال 24 ساعة الماضية، حيث وصل عدد المستخدمين الجدد إلى 3 ملايين. مستفيدا بذلك من العطل الأخير لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وواجه موقع "فيسبوك" وكذلك موقعين "أنستغرام" و "واتس اب"، بين مساء أمس الأربعاء وصباح اليوم، أحد أشد أزمات انقطاع الخدمة، حيث اشتكى آلاف المستخدمين من عدم القدرة على النشر والتعليق بسبب عدم توفر ميزات هذه التطبيقات.

من جانبه قال مؤسس تليجرام بافل دوروف على حسابه الشخصي في تلغرام "3 ملايين مستخدم في تليجرام خلال الـ 24 ساعة الماضية". بحسب موقع "LES ECHOS" الفرنسي.

وكان تطبيق تليجرام استفاد سابقا من أعطال فيس بووك وخاصة في عام 2014.

ولم يربط دوروف، بشكل مباشر، زيادة أعداد المستخدمين لـ "تليجرام" بعطل "فيس بوك"، إلا أنه قال إنه "من الواضح أن لإخفاقات فيس بوك تأثير على عدد مسخدمي تليجرام".

وأكد دوروف أن تطبيقه كان له النصيب الأكبر من المكاسب، بفضل خصوصيته الحقيقية والمساحة غير محدودة التى يوفرها للجميع.

وكتب دوروف: "نحن في الطريق الصحيح" ، مضيفًا في النهاية للمستخدمين الجدد في تليجرام: "لدينا احترام حقيقي للخصوصية".

من جانبه قال موقع ذا فيرج المتخصص بأخبار التكنولوجيا إن ثلاثة ملايين مستخدم جديد يعد رقما كبيرا بالنسبة لتطبيق تلجرام الذي يضم نحو 200 مليون مستخدم نشط..

Telegram gained three million new users during Facebook outage https://t.co/eUopeBHzdx pic.twitter.com/qsJmD170jN