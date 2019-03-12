6 أنواع تمور إماراتية أصيلة تفخر الدولة بزراعتها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

طرحت "ذا ديت روم" 6 أنواع تمور تفخر بزراعتها محلّياً في مزارعها في العين والتي تشتهر بمساحاتها الخضراء الشاسعة وانتشار أشجار النخيل بشكل خاص لتشمل كل بيت في المدينة للغرض الجمالي أو كمصدر للحصول على التمور المحلية.

وتشمل تمور "ذا ديت روم" الإماراتية الفاخرة ستة أنواع لكل منها سمة معينة ومذاق مختلف حيث يتمتّع تمر الدولة بنكهة تختلف عن باقي تمور المنطقة وخواص غذائية عالية تجعل منها الخيار الأفضل لدى من يرغب باتباع أسلوب حياة صحي، وفيما يلي أنواعها:

الخلاص

لا يقتصر الأمر على كون تمر الخلاص لذيذ الطعم بفضل نكهة الزبدة والكراميل، بل هو مصدر مثالي للمعادن والطاقة والسكريات والألياف، تأتي الحبة بقشرتها البنية الناعمة الذهبية وتعتبر واحدة من أفضل فصائل التمور في الأسواق وأعلاها طلباً.

الفرض

يتسم بشكله المنتظم وله قشرة حمراء داكنة اللون، كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن والكالسيوم والحديد والفوسفور وغيرها من العناصر الغذائية الهامة، هذا النوع لا يحتوي على الدهون وخال من الكوليسترول، إضافة كمية صغيرة منه إلى الوجبة اليومية ستساعد في إنقاص الوزن.

اللولو

تتميز تمور اللولو بخصائصها الفاخرة الفريدة، كما تتميز باللون البني الداكن مع ملمسها الغني وشكلها المستدير، والطلب على هذا النوع مرتفع للغاية نظرا لأنها تأتي في منتصف مواسم الحصاد، كما يرجع السبب في ذلك أيضا إلى اتزان محتواه من السكر بشكل كبير، ويقدّم هذا التمر طازجا للحفاظ على إنزيم البروتيناز الموجود فيه والذي يساعد في الحفاظ على اللياقة البدنية.

بو معان

يمكن أن يتم تناول هذا النوع من التمور كبديل للوجبات الخفيفة بسبب محتواه من السكر الطبيعي مثل الجلوكوز والسكروز والفركتوز، وتقدّم "ذا ديت روم" هذا النوع طازجا وخال من المواد الحافظة أو الكيميائية، طعمه متوسط الحلاوة ويمكن أن يخفف اضطرابات المعدة الناتجة عن أسباب مختلفة.

الخضراوي

له شكل بيضاوي، خفيف الوزن، بني اللون، حلو المذاق وغنيّ بالعناصر المغذية، وهو مثالي لتناوله كوجبة خفيفة وكمصدر جيد للطاقة، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يساعد في الحفاظ على صحة العظام بسبب محتواه العالي من المنغنيز والنحاس والسيلينيوم.

الرزيز

نوع من التمر متوسط الحجم يأتي في شكله الأصلي بقشرة لذيذة وشكل رائع ونكهة متوازنة، ويعد من الأنواع ذات المحتوى المنخفض من الكربوهيدرات المسببة للسمنة وداء السكري.