بالفيديو.. شرطة أبوظبي تضبط 40 كيلو مخدرات مع "العقرب" وشريكه

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ضبطت شرطة أبوظبي، نحو 40 كيلو غراماً من مخدر الكريستال، بحوزة شخصين يحملان الجنسية الأسيوية "العقرب وشريكه"، تم تخزينها في سيارة قديمة متوقفة في مصفح الصناعية.

وأفاد مدير مديرية مكافحة المخدرات العقيد طاهر غريب الظاهري، بأن العملية الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض عليهما، وهما يعكفان على تسويق سمومهما، عبر إعادة تغليفها بأوزان تسهل حملها وترويجها للمتعاطين بعد توزيعها بسرية في الأحياء السكنية.

وأوضح أنه تم رصد النشاط الإجرامي للمشتبهيْن، من الجنسية الآسيوية، بعد التأكّد من حيازتهما كمية من المواد المخدرة، بقصد الإتجار، حيث تم مراقبتهما، ومعرفة هوياتهما ومقر سكنهما ومكان تخزين الممنوعات، إلى أن حانت ساعة الصفر.

وأكد حرص شرطة أبوظبي على تطويق المخدرات، وجميع الآفات التي من شأنها العبث بموارد الدولة ومقدراتها، والإضرار بأمن المجتمع وشبابه، عماد الوطن ومستقبله.