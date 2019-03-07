مقتل 7 إرهابيين بتبادل لإطلاق النار مع رجال الأمن المصري بالجيزة

المصدر: القاهرة - وام

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم القضاء على 7 عناصر إرهابية تابعة لحركة حسم بمحافظة الجيزة، وذلك في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن قطاع الأمن الوطني توافرت له معلومات تفيد صدور تكليفات لعناصر المجموعات المسلحة التابعة للجماعة الإرهابية لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تزامنا مع الدعوات التي تطلقها المنابر الإخوانية الإعلامية خلال الفترة الحالية لإحداث حالة من الفوضى.

وأضافت الوزارة انه تم إعداد الأكمنة اللازمة، حيث اشتبهت القوات في سيارة ربع نقل بيضاء اللون، وحين الاقتراب منها بادر مستقلوها بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، مما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران وأسفر ذلك عن إصابة أحد الضباط ومصرع مستقل السيارة وعددهم ثلاثة، تبين ارتداء اثنين منهم ملابس عمال كهرباء وعثر بحوزتهم على بندقية آليه وطبنجة والعديد من الطلقات، وبتفتيش السيارة المشار عليها عثر على عبوة ناسفة معدة للتفجير وبعض الكابلات الكهربائية.

وأوضح البيان أن عمليات التتبع أسفرت عن تحديد الوكر وتبين أنه شقة سكنية بأحد العقارات، حيث تم تبادل إطلاق النار مع العناصر المتواجده داخلها مما أدى لمصرع عدد 4 "جارى تحديدهم" وعثر بحوزتهم على كمية من المواد المتفجرة، وبعض أدوات التصنيع حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.