بالفيديو.. 7 رجال أعمال اماراتيين ضمن أثرى أثرياء العالم

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت فوربس قائمة أثرياء العالم لعام 2019، والتي تتضمن أكثر الأشخاص ثراءً على وجه الأرض.

وتعد الإمارات هي صاحبة التمثيل الأكبر بالقائمة، حيث بلغ عدد الأثرياء الإماراتيين سبعة أثرياء.

وذلك حسب الترتيب التالي ..

ماجد الفطيم بثورة تقدر ب 5.1 مليار دولار.

عبدال بن أحمد الغرير بثروة تقدر ب 4.6 مليار دولار.

عبدالله الفطيم بثروة تقدر ب 2.5 مليار دولار.

حسين سجواني بثروة تقدر ب 2.4 مليار دولار.

سعيد بن بطي القبيسي بثروة تقدر ب 2.2 مليار دولار.

سيف الغرير بثروة تقدر ب 1.7 مليار دولار.

خليفة بن بطي المهبري بثروة تقدر ب 1.2 مليار دولار.