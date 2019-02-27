بالفيديو.. تعرف الى تقنية"G5" التى ستغير العالم

المصدر: هيا بجبوج - الإمارات اليوم

تستمر فعاليات المؤتمر العالمي السنوي للاتصالات المحمولة في مدينة برشلونة الإسبانية، والذي يعد أكبر تجمع سنوي عالمي يجمع خبراء ومصنّعي ومشغّلي شبكات الاتصالات المحمولة، ومكوناتها، فضلاً عن مصنّعي الهواتف المحمولة الذكية من مختلف الطرز والأنواع، إضافة إلى الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات المالية والتجارية وخدمات الأعمال عبر شبكات المحمول.

ويتصدر الدورة الحالية للمؤتمر موضوعان أساسيان، هما شبكات وهواتف الجيل الخامس، والهواتف القابلة للطي واللينة القابلة للف، مع باقات من الهواتف المحمولة الجديدة تطرحها شركات عملاقة تحت شعار «كل شيء سيكون أسرع».

فما المقصود بتقنية الجيل الخامس، كيف تعمل وما الفوائد التي ستعود علينا.

للمزيد تابع الفيديو: