غداً.. طقس غائم وفرصة لسقوط أمطار

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداًغائما جزئياً بوجه عام، وتتكاثر السحب تدريجياً ليلاً مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وحركة الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 -25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:00 والمد الثاني عند الساعة 04:03، أما الجزر الأول

عند الساعة 08:46 والجزر الثاني عند الساعة 21:31 .وبحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:47 والمد الثاني عند الساعة 00:08 الجزر الأول عند الساعة 17:47 والجزر الثاني عند الساعة 06:30.