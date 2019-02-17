5 طرق بسيطة للحصول على نوم هادئ

المصدر: ترجمة موقع "الإمارات اليوم"

نشر موقع صحيفة "الجارديان" البريطانية خمس طرق بسيطة، للأشخاص الذين يعانون من صعوبة في النوم ليلا، للحصول على نوم هادئ. وهي:

1- قضاء الساعة الأخيرة قبل النوم بظلام تام:

يُنصح بقضاء ساعة ما قبل النوم في الظلام التام والابتعاد عن الأضواء الصناعية. حيث أظهرت الدراسات أن الظلام يساعد على فرز هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم الايقاع الحيوي للإنسان، والذي يسبب الإحساس بالنعاس أثناء الليل ويساعد على النوم والتغلب على الأرق.

ويشار إلى أن الأضواء الصناعية التي نتعرض إليها مساءً من خلال شاشات الكمبيوترات والهواتف الذكية وإضاءة الغرف تحجب الافراز الطبيعي للميلاتونين وهذا يمنع الدماغ من معرفة أن وقت النوم قد حان.

2- تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ:

وذلك من خلال الذهاب للنوم والاستيقاظ بمواعيد محددة وثابتة كل يوم. ويمكن تنظيم ساعات النوم عن طريق ربط المنبه بشكل يومي على وقت النوم والاستيقاظ. وبهذا يُنصح بتجنب القيلولة اليومية التي تتسبب بعدم الشعور بالنعاس في الليل، ما يؤدي إلى تفاقم مشكلات النوم الليلية.

3- درجة حرارة الغرفة:

يجب أن نخفض درجة الحرارة الأساسية لجسمنا لكي نستطيع النوم بسهولة وبشكل متواصل خلال الليل. ولهذا السبب نجد أنه من الأسهل أن نغفو في غرفة باردة على أن نغفو في غرفة شديدة الحرارة.

ودرجة الحرارة المثالية للغرفة خلال فترة النوم والتي تتناسب مع غالبية الناس هي 17 درجة مئوية تقريبا.

4- عدم البقاء مستيقظا في السرير لوقت طويل:

لا تبق في السرير مستيقظا لفترة طويلة تزيد عن 25 دقيقة. حيث أن الدماغ في هذه الحالة يتأقلم تدريجيا على أن السرير هو مكان للاستيقاظ وليس للنوم. لذا ينصح الأشخاص الذين يحبون القراءة قبل النوم أن يقوموا بهذا النشاط في غرفة مختلفة، أو جزء آخر من الغرفة غير السرير، والذهاب إلى الفراش فقط عند الشعور بالنعاس. وبهذا يعيد الدماغ الربط بين علاقة السرير والنوم.

5- تجنب شرب الكافيين مساء

ينصح العلماء بتجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين فترة ما بعد الظهر لأنها تؤثر بشكل مباشر على النوم وتجعله مضطربا.