قدرتك على تأدية هذا التمرين 40 مرة تعني أن قلبك لا يمرض

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توصلت دراسة حديثة إلى أن تمرين "الضغط" (Push-ups) يمكن أن يكون مؤشراً على قياس صحة القلب بالخصوص، حيث أن الرجال في منتصف العمر، والذين لا يستطيعون إكمال 10 عمليات تمرين ضغط، يرتفع خطر إصابتهم بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وفق ما أشار إليه موقع صحيفة "الإندبندت" البريطانية.

وربطت الدراسة التي أجرتها جامعة "هارفارد" الأمريكية العريقة بين القيام بتمرين الضغط لأكثر من 40 مرة خلال دفعة واحدة، وانخفاض خطر التعرض لأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 96 في المائة خلال السنوات العشر التالية.

واعتمدت النتائج على تقييم بيانات من اختبارات اللياقة لأكثر من 1000 رجل، تتراوح أعمارهم بين 21 و 66 عاما، في ولاية انديانا الأمريكية، وذلك في الفترة الممتدة بين 2000 و 2007. إذ تم استخدام السجلات الطبية لهؤلاء الأشخاص، من أجل معرفة صحة القلب والشرايين.

ونقل موقع "نيوز" عن المشرف على الدراسة جاستن يانغ من كلية هارفارد للطب قوله إن النتائج التي تم التوصل إليها في الدراسة توضح أن القدرة على ممارسة تمارين الضغط، ربما تساعد على تقييم مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

هذا، وكانت دراسة سابقة نشرتها مجلة "the Journal of Happiness" قد توصلت إلى أن أولئك، الذين يمارسون نشاطاً بدنياً مرة واحدة في الأسبوع على الأقل يكونون أكثر سعادة من الأشخاص، الذين لم يمارسوا أي نشاط بدني. وأضافت نفس الدراسة الصادرة عن جامعة "ميشغان" الأمريكية أن ممارسة الرياضة تزيد من الصحة النفسية الإيجابية للناس، فضلاَ عن مساهمتها في التقليل من بعض المشاعر السلبية على غرارا الاكتئاب والقلق.