عملية جراحية لجنين في رحم أمه

جرى أطباء بريطانيون عملية في العمود الفقري لجنين بينما كان لا يزال في رحم أمه.

وكانت الأم بيثان سمسون، البالغة من العمر 26 عاما، قد علمت أن جنينها يعاني من تشوه في عموده الفقري.

وبعدها، أصبحت سمسون واحدة من أوائل الأمهات اللواتي خضعن لعملية جراحية تشمل الجنين داخل الرحم.

وقد فتح الرحم خلال العملية التي استمرت 4 ساعات، وتمكن الأطباء من إجراء رتق في الجزء الخلفي من العمود الفقري.

وقالت الأم إنها ما كانت لتقبل إجراء إجهاض بعد أن شعرت بتحرك تحرك الجنين داخلها.

وقد نجحت العملية الجراحية وتنتظر الأم مولودها في شهر إبريل القادم.