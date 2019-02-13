تعرّف إلى الأمراض التي يسبّبها زواج الأقارب

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أظهرت دراسة أجراها علماء من جامعة Leeds University في لندن أن زواج الأقارب يزيد من خطر ولادة الأطفال الذين يعانون عيوباً خلقية، أبرزها:

مرض الغلاكتوسيميا Galactosaemia

هو اضطراب استقلابي جيني نادر يؤثر في قدرة جسم الطفل على استقلاب سكر الغالاكتوز بشكل صحيح. من هنا، فإن أكثر ما يزيد من احتمال الإصابة بمرض الـGalactosaemia هو زواج الأقارب، ذلك لأن هذا العامل يؤدي إلى نقص في الإنزيم المسؤول عن تحلل الغالاكتوز الكافي.

العلاج الوحيد لمرض الـGalactosaemia هو القضاء على اللاكتوز والغالاكتوز من النظام الغذائي. على الرغم من التشخيص المبكر والنظام الغذائي المحدود، فإن بعض الأفراد الذين يعانون هذا المرض يعانون مضاعفات على المدى الطويل، مثل صعوبات النطق، أو صعوبات التعلم، أو الاضطرابات العصبية وفشل المبايض.

فقر الدم المنجلي

إنه شكل موروث من فقر الدم وينتقل إلى الأطفال بسبب زواج الأقارب. إن هذه الحالة المرضية هي عبارة عن نقص كبير في كريات الدم الحمراء السليمة، ما يمنع حمل الأكسجين الكافي في جميع أنحاء الجسم.

عادة، تكون كريات الدم الحمراء مرنة ومستديرة، وتتحرك بسهولة عبر الأوعية الدموية. في فقر الدم المنجلي تصبح خلايا الدم الحمراء جامدة ولزجة وتأخذ شكل الهلال. لا يوجد علاج لمعظم الأشخاص المصابين بفقر الدم المنجلي، لكن هناك بعض الطرق التي يمكن أن تخفف الألم.

داء ويلسون

داء ويلسون، المعروف أيضاً باسم التنكس الكبدي الهضمي والتنكس العدسي التقدمي، هو اضطراب وراثي نادر ينتقل إلى الطفل بسبب زواج الأقارب. وهذا النوع من الأمراض يسبب تسمم النحاس في الجسم.

في الجسم الصحي، يقوم الكبد بترشيح النحاس الزائد وإطلاقه عبر البول، ولكن وعند الإصابة بمرض ويلسون، لا يستطيع الكبد إزالة النحاس الإضافي بشكل صحيح، ثم يتراكم النحاس الإضافي في الأعضاء، مثل الدماغ والكبد والعينين.