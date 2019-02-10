بالفيديو.. ابتكارات الحكومات الخلاقة في القمة العالمية للحكومات

المصدر: ديما منصور - دبي

افتُتحت، اليوم، مبادرة "ابتكارات الحكومات الخلاقة"، التي ينظمها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي ضمن فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات، والتي تستعرض أبرز التجارب الحكومية المبتكرة حول العالم.

تقدم مبادرة ابتكارات الحكومات الخلاقة تجربة متميزة للزائرين للتعرف على أحدث الاتجاهات العالمية في ابتكار حلول للتحديات المعاصرة.

وعرضت العديد من الدول أهم تجاربها ومنها:

التجربة الإندونيسية التي تعتمد على استخدام الزجاجات البلاستيكية لدفع تعرفة المواصلات العامة.

والتجربة الصينية التي تعتمد على استخدام الكهرباء في الزراعة وتقليل استخدام الأسمدة بنسبة 20%.

والتجربية السويسرية التي تهدف إلى رفع معدلات التوظيف لملايين اللاجئين.