بالفيديو.. نمر يثير الهلع والدمار في الهند

المصدر: ترجمة موقع "الإمارات اليوم"

أثار نمر، في إحدى المدن بالهند، بدمار واسع وإثارة الذعر والهلع بين السكان لساعات عدة، يوم الجمعة الماضي.

وتسبب النمر بجرح العديد من سكان مدينة جالاندهار شمال الهند، الذين سارعوا بالهرب خوفا منه، وبحسب موقع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، فلا توجد إصابات خطيرة.

ونشر سكان المدينة مقطع فيديو للنمر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يظهر فيه السكان وهم يركضون وقد أصابتهم حالة من الهلع والذعر، كما ظهر أحد الرجال الذين حاولوا التقاط النمر بشبكة إلا أنه فشل في ذلك، حيث أن النمر قام بدفعه وإسقاطه ومن ثم لاذ بالفرار.

وبعد ساعات عدة من فرار النمر تم تخديره واحتجازه من قبل طبيب بيطري مختص في المدينة.