قطط تتسبب في إصابة فتاتين بالعمى

في واقعتين أثارتا الاهتمام في تركيا تسبب كائن حي طفيلي يوجد في القطط بإصابة فتاتين، بدرجات مختلفة من العمى.

وذكرت وسائل إعلام تركية إن إحدى الفتاتين، اختصاصية كيميائية تبلغ من العمر 26 عاما، بينما لم يعرف اسم الفتاة الأخرى البالغة من العمر 24 عاما وهي خبيرة تجميل.

ووفقا للمعلومات فقد التقطت الفتاتان عدوى التوكسوبلازما أو المقوسة الغوندية وهي طفيلي مضيفه الأساسي هو القطة وينتشر بوساطة برازها.

وفقدت يلجين الرؤية في عينها اليمنى، بعدما لاحظت أثناء وجودها في صالون التجميل أنها لا تستطيع الرؤية بوضوح، وهو ما لاحظته أيضا خبيرة التجميل، منوهة إلى أنها لم تعد ترى أثناء حصة تدريبية احترافية.

وبعد مراجعة مستشفى بوزياكا التعليمي، تبين أن الفتاتين تعانيان من عدوى الكائن الطفيلي في القطط، وأنهما ربما التقطتا العدوى من براز القطط، بحسب صحيفة "ديلي حرييت" التركية.