طفل يطلق النار في مدرسته من مسدس والده الشرطي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أطلق طفل في السابعة النار، في ملعب مدرسة في مواسي-كراماييل قرب باريس، من مسدس سرقه من والده الشرطي، على ما قالت النيابة العامة في مولان. وقالت المدعية العامة بياتريس انجليليلي «أخذ الطفل سلاح والده، وحمله إلى المدرسة وأطلق منه النار خلال الاستراحة في الملعب، من دون وقوع أي إصابات».

أطلق طفل في السابعة النار، في ملعب مدرسة في مواسي-كراماييل قرب باريس، من مسدس سرقه من والده الشرطي، على ما قالت النيابة العامة في مولان. وقالت المدعية العامة بياتريس انجليليلي «أخذ الطفل سلاح والده، وحمله إلى المدرسة وأطلق منه النار خلال الاستراحة في الملعب، من دون وقوع أي إصابات». - See more at: http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/842d1c6a-ed9c-46f3-b790-df530f60513d#sthash.VZy4zgw9.dpuf