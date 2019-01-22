لا فوائد صحية لترك ساعتين بين وجبة العَشاء والنوم

المصدر: ترجمة موقع "الإمارات اليوم"

توصلت دراسة علمية، مؤخرا، إلى أن تناول العشاء في وقت متأخر من الليل وعدم ترك فترة ساعتين بينه وبين النوم ليس بالأمر السيئ. بحسب موقع صحيفة الـ"ديلي ميل" البريطانية.

ويوصي أخصائيو التغذية، عادة، بتناول العشاء قبل ساعتين، على الأقل، من النوم وذلك لتنظيم مستوى السكر في الدم.

إلا أن باحثين يابانيين وجدوا أن ترك هذه الفترة ما بين العشاء والنوم ليس له تأثير على مستوى السكر في الدم على المدى الطويل.

وتابع خبراء من جامعة أوكاياما 1573 حالة لأشخاص بالغين لمدة 3 سنوات، حيث قاموا بمراقبة مواعيد وجباتهم ونومهم، واجراء تحاليل دم منتظمة لهم.

وترك معظم الأشخاص، الذين أجريت عليهم الدراسة، ساعتين على الأقل بين تناول وجبة العشاء والذهاب إلى الفراش. بينما ترك 16% من الرجال و 8% من النساء فترة أقل من ذلك.

وعندما حلل الباحثون نتائج الدم لهؤلاء الأشخاص وجدوا أنه لم يكن هنالك اختلافا في مستوى السكر بالدم بين الأشخاص الذين تركوا فترة ساعتين بين العشاء والنوم وبين أولئك الذين تركوا فترة أقل.

وتوصل الباحثون إلى أن الوزن وضغط الدم وممارسة الرياضة والتدخين كان لهم التأثير الأكبر على نسبة السكر في الدم مقارنة بتأثير الفترة التي نتركها ما بين العشاء والنوم.

وقال العلماء الذين كتبوا في مجلة "BMJ" للتغذية والوقاية والصحة: ​​"على عكس الاعتقاد العام ، فإن ترك فترة قصيرة بين الوجبة الأخيرة من اليوم ووقت النوم لم تؤثر بشكل كبير على الهيموجلوبين السكري".

وأوضحوا "ينبغي إيلاء المزيد من الاهتمام للأجزاء الصحية والمكونات الغذائية، والحصول على النوم الكافي وتجنب التدخين وزيادة الوزن، لأن هذه المتغيرات لها تأثير أكثر عمقا على عملية التمثيل الغذائي".