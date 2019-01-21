"ريجيم الألوان الأربعة".. قسم طعامك واخسر 5 كيلو في اسبوعين

المصدر: ترجمة موقع "الإمارات اليوم"

طور علماء التغذية، مؤخرا، نظاما غذائيا للأشخاص الذين يرغبون في التخلص من وزنهم الزائد وذلك عن طريق تصنيف الأطعمة إلى أربعة ألوان.

يسمى هذا النظام الغذائي "ريجيم الألوان"، والذي يساعد على فقد ما يقارب 5 كيلو غراما خلال أسبوعين. بحسب موقع صحيفة الـ "ديلي ميل" البريطانية.

يعتمد هذا البرنامج الغذائي على تقسيم الأطعمة إلى أربع فئات وتخصيص لون لكل فئة، حيث يتم تصنيف الخضراوات والفواكه والفاصولياء والبقوليات في فئة اللون "الأخضر"، والأغذية النشوية في اللون "الوردي"، والدهون والبروتينات في اللون "الأزرق"، والأطعمة التي لا قيمة غذائية لها، كالشوكولا، في اللون "الأحمر".

وبحسب هذه الحمية الغذائية المتوازنة يستطيع الشخص تناول حصصا معينة في اليوم، من كل لون، مقسمة على الشكل التالي: 8 حصص غذائية من أطعمة اللون الأخضر، و 3حصص غذائية من أطعمة الفئة الوردية، وحصة واحدة لأطعمة اللون الأزرق، بينما يصل عدد حصص الأغذية المصنفة في اللون الأحمر إلى صفر، إلا في حالت علاجية معينة.

ونجح العديد من الأشخاص الذين اتبعوا هذا النوع من النظام الغذائي بخسارة مايقارب 5 كيلو خلال اسبوعين.

وتقول أخصائية التغذية جانيت طومسون إن خطتها الجديدة تقدم حلا بسيطا للتخلص من الوزن الزائد، كما تعيد صحة القناة الهضمية وتزيل الخمول الذي يصيب عادة الأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية قاسية.

وحددت طومسون الحصص الغذائية لكل لون بالتالي:

الأطعمة الخضراء:

لا تحتاج الأغذية الخضراء إلى أن يتم وزنها أو قياسها، حيث يمكن تناولها بأي حجم كانت عليه، ولكن يجب تجنب تناول الكثير من الفواكه المجففة.

وتوصي طومسون بتناول ما بين سبعة وثمانية أجزاء من الأطعمة الخضراء في اليوم.

الأطعمة الوردية:

الأطعمة الوردية، مثل الخبز والبطاطا والمعكرونة والحبوب، وتنصح طومسون بأكل ثلاثة أجزاء فقط في اليوم، أو حتى أقل بالنسبة لأولئك الذين يريدون إنقاص وزنهم بسرعة.

ويمكن أن يكون خيار البطاطا الحلوة والأرز البني أو الخضار والكينوا أو الكسكس صحيا أكثر من الخبز الأبيض.

الاطعمة الزرقاء:

وتشمل الأطعمة الزرقاء منتجات الألبان واللحوم والأسماك والمكسرات والبذور ، على أن تزن الحصة الواحدة منها ما بين أربع إلى ثمان أونصات.

وتنصح طومسون في وجبات اللحوم الثقيلة أن نقوم باستبدال بعض كميات اللحم بكميات كبيرة من الخضار.

كما يجب تضمين الأطعمة الزرقاء في كل وجبة، لأنها تقلل من مستوى هرمون الجوع أكثر من أي لون آخر، ولا تجعلك تشعر بالحاجة إلى تناول وجبة خفيفة.

الأطعمة الحمراء:

يجب تجنب الأطعمة الحمراء، التي تشمل السكر العالي والأطعمة المصنعة، وكذلك الكحول بشكل عام.

ومع ذلك تقول طومسون إن قطعة واحدة من الحلوى اللذيذة لا تخرب الأهداف المرجوة من هذا النظام الغذائي.

فإن خطة النظام الغذائي لطومسون لا تحظر أي أطعمة ، ولكنها تركز على موازنة مستويات السكر في الدم ، وتعزيز صحة الأمعاء.