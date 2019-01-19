أميركا تترقب خسوفا كليا لقمر الذئب الدموي العملاق غداً

المصدر: نيويورك - رويترز

إذا نظرت إلى السماء خلال ليل الأحد وكانت السماء صافية فقد يكون بوسعك أن تشهد الخسوف الكلي لقمر الذئب الدموي العملاق عبر الولايات المتحدة.

وسيبدأ الخسوف الكلي قبل دقائق من منتصف الليل في الساحل الشرقي للولايات المتحدة (0500 بتوقيت غرينتش) وقبل التاسعة مساء في الساحل الغربي وقبل يوم من إحياء ذكرى مارتن لوثر كينج جونيور وهو عطلة وطنية للأميركيين.

ويعني هذا أن بوسع الكثير من المهتمين بمشاهدة النجوم أن يسهروا لوقت متأخر أو يشاركوا في واحدة من العديد من حفلات المشاهدة التي يجري الترتيب لها من فلوريدا إلى أوريجون.

وسيستمر الخسوف الكلي لمدة نحو ساعة وستكون أفضل رؤية له في الأمريكيتين، حسبما أفادت مجلة ناشيونال جيوجرافيك. وفي المجمل سيستمر الحدث، الذي يشمل أيضا الخسوف الجزئي قبل الخسوف الكلي وبعده، لمدة ثلاث ساعات ونصف.

ويحدث الخسوف الكلي للقمر عندما يتعامد القمر مع الشمس والأرض مما يمنحه لونا أحمر أو دموي لمن يشاهدونه.

أما القمر العملاق فيحدث عندما يكون القمر قريبا من الأرض أما القمر الذئب فهو الاسم التقليدي للقمر المكتمل لشهر يناير كانون الثاني، عندما كان عواء الذئاب الصوت الذي يساعد في تحديد الشتاء.