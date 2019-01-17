مستشفى في دبي يقدم رعاية لمرضى العظام بأفضل صورها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يقدم مستشفى د. سليمان الحبيب دبي أفضل الخدمات في رعاية أمراض عظام بالشرق الأوسط.. يقود القسم فريق من الأطباء العالميين الحاصلين على شهادة البورد، والذين يمتلكون خبرة مكتسبة على مدى 46 عاماً. مما يوفر رعاية متخصصة بأمراض العظام لمنطقة الخليج، تسمح لهم ثروتهم المعرفية بتحديد التشخيصات الصعبة بدقة ومن ثم معالجتها بأعلى مستويات الجودة لرعاية المرضى.

اكتسب قسم أمراض العظام سمعة لمجابهة أكثر الحالات تعقيداً. باستخدام معدات طبية رائدة وتقنيات وإجراءات مبتكرة، يقدم أطبائنا مجموعة متنوعة من الحلول، تتراوح ما بين جراحة الطوارئ المعقدة إلى الإدارة الشاملة ما بعد العملية.

يميز أطباء المشفى أنفسهم عن طريق استخدام تقنيات متقدمة ورائدة في العلوم، وتشمل:

جراحات تنظير مفصل معقدة.

إجراء جراحات تنظير مفصل متقدمة للركبة والورك.

إدارة حادة وترميمية لانخلاع المفاصل.

إجراءات جراحية ذات حد أدنى من التدخل الجراحي.

ويجري المشفى معالجات ناجحة ومخصصة لكل مريض، وتقدم الرعاية ذات الجودة الثابتة لجميع الأفراد، ابتداءً من الرضع ووصولاً إلى المسنين.

ويتم دعم فريق من الأطباء ذوي الخبرة بأحدث المرافق والمعدات المحلية. مما يسمح بتقديم الجودة والرعاية الشخصية لكل مريض.

ويقوم الأخصائيون، بصفتهم جراحي عظام حاصلين على شهادة البورد، بالتشخيص والعلاج والعمل بثقة ضمن مجموعة متنوعة من التخصصات الفرعية لجراحة العظام، بما في ذلك جراحة اليد والرسغ والكتف والركبة، وإعادة بناء واستبدال المفاصل، بالإضافة إلى الجراحة الرضية. يقوم أطباؤنا بإجراء الجراحة باستخدام تقنيات متقدمة ذات حد أدنى من التدخل الجراحي، مثل جراحة تنظير المفصل وأنظمة استبدال المفصل الرائدة.

ويستخدم جراحو المشفى المتخصصون تقنيات ذات حد أدنى من التدخل الجراحي، مثل جراحة تنظير المفصل، وهو إجراء يستخدم لفحص وتشخيص وبالتالي معالجة المشاكل التي تحدث ضمن المفاصل. هذا الإجراء ينطوي على إدخال الجراح لأدوات ناحلة مزودة بإضاءة ألياف ضوئية في شق صغير. يتم تزويد المسبار بكاميرا صغيرة للغاية، مما يمكن الجراح من تحديد نطاق المشكلة، دون التسبب بضرر لا داعي له للمريض.

للمرضى الذين يحتاجون إلى استبدال جزئي أو كامل للمفصل، يستخدم فقط أكثر الحلول المتوفرة تقدماً، مما يسهّل عودة المريض للقيام بالأعمال الروتينية اليومية التي تتطلب التنقل.

بعد الجراحة، يتم تلبية جميع احتياجات المرضى من خلال برنامج إدارة رعاية وإعادة تأهيل فردي، تم تصميمه للسماح للأفراد بالعودة إلى الحياة الطبيعية بصورة سريعة وآمنة.

وفي هذا السياق يقول الدكتور سليمان الحبيب رئيس مجموعة الحبيب الطبية: يلتزم مشفى د. سليمان الحبيب دائماً بتوفير أفضل رعاية وإحضار أحدث التقنيات المتوفرة في أي مكان في العالم إلى الإمارات العربية المتحدة.