منها فقدان الوزن وشد البشرة.. فوائد هامة لتناول الفلفل الأسود يومياً

المصدر: ترجمة موقع "الإمارات اليوم"

يعتبر الفلفل الأسود من أهم وأكثر أنواع التوابل شهرة في العالم، وهو معروف منذ القدم وتستخدمه معظم الشعوب في الطعام والعلاج.

وللفلفل الأسود فوائد كثيرة قد لا يعرفها الكثيرون منا في حال قمنا بتناول كميات قليلة منه يوميا، منها إذابة دهون الجسم وشد الشرة ومعالجة الاكتئاب.

وفيما يلي قائمة بأهم الفوائد التي يمنحها الفلفل الأسود لجسدك في حال قمت بتناوله كل يوم، والتي قام بنشرها موقع صحيفة "الأنديبندنت" البريطانية:

- يحسن تناول الفلف الأسود فقدان الوزن:تماما مثل أي نوع آخر من التوابل ، يمكن استخدام الفلفل الأسود لفقدان الوزن. وذلك لأنه يرفع حرارة الجسم، ما يسمح للجسم بحرق السعرات الحرارية بسهولة أكبر. بالإضافة إلى ذلك ، قد يساعد الفلفل الأسود أيضًا في عملية زيادة الاستقلاب أثناء ممارسة الرياضة.

- يحافظ الفلف الأسود على صحة القلب، حيث أظهرت الدراسات أن البلدان التي تحتوي على طعام حار في وجباتها اليومية لديها حالات أقل من أمراض القلب والسكتات الدماغية. فقد يساعد الفلفل الأسود القلب بتخفيف نسبة الكولسترول في الشرايين.

- مكافحة الخلايا السرطانية، حيث أظهرت الأبحاث التي أجرتها الرابطة الأميركية لأبحاث السرطان أن الفلفل الأسود لديه القدرة على قتل بعض أنواع الخلايا السرطانية (بما في ذلك خلايا سرطان الدم).

- يساعد الفلف الأسود أيضا على خفض ضغط الدم، حيث انه يحتوي على الفيتامينات A و C ، وهي الفيتامينات المعروفة التي تساعد في تعزيز جدار الشرايين. وهو ما يساهم في كسر تراكم الكوليسترول والسماح بتدفق الدم بسهولة.

- يعمل الفلف الأسود على تعزيز قوة الدماغ، فهو يحتوي على "بيبيرين" والذي يُعرف أيضًا باسم الناقل العصبي المهدئ. وأثبتت دراسة أجريت في الهند أن البيبيرين في الفلفل الأسود يمكن أن يقلل من كمية اللويحات التي قد تمنع مرض الزهايمر.

- كما يشد الفلف الأسود البشرة، فهو يحتوي على أنواع مختلفة من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تقليل عدد التجاعيد التي تظهر على الجلد، مضادات الأكسدة يمكن أن تساعد أيضا في مكافحة الخطوط الدقيقة والبقع المظلمة على البشرة.

- يكافح الفلف الأسود الاكتئاب، وقد أظهرت الدراسات أن "البيبيرين" الموجود في الفلفل الأسود يؤثر على الناقلات العصبية في الدماغ (المواد الكيميائية مثل السيروتونين). مثل الدراسة التي أجراها المعهد الوطني للصحة ، أعطيت الفئران piperine وأظهرت أنه حتى جرعة صغيرة يمكن أن تؤثر على نشاطهم ليصبحوا أكثر نشاطا من الاكتئاب كما أنه يحسن وظائفهم المعرفية.

ومن الفوائد الأخرى للفلفل الأسود هي أنه يساعد على الهضم، ويقلل من مخاطر المضاعفات التي تنتج عن تناول الدواء، ويحارب ضد نزلات البرد، ويحارب ضد مرض السكري، كما يساعد على تخفيف الإمساك، إضافة لاحتوائه على على الفيتامينات والمعادن.